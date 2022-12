01.12.2022 Sistema Krajowy e-Faktur coraz bliżej. Projekt powszechnego fakturowania elektronicznego w konsultacjach publicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania.

To drugi etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy desde 2024 r.

Dzięki uzyskaniu zgody UE Polska, obok Włoch i Francji, została upoważniona do wprowadzenia obowiązkowej e-faktury w relacjach B2B.

E-faktura a szereg korzyści podatkowych i biznesowych.

KSeF – relatos con czasie rzeczywistym

Ministerstwo Finansów stale analizuje możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii w zwalczaniu oszustw podatkowych i zapobieganiu nieprawidłowościom. Patrzymy także uważnie na to, jak inne państwa wdrażają najnowsze technologie dla celów podatkowych. Koncepcja Krajowego Systemu e-Faktur jest efektem tych działań. W realiach dzisiejszej gospodarki szybkość dostępu do informacji jest jednym z kluczowych czynników. Systemy podatkowe oparte na cyklicznym (np. kwartalnym lub rzadszym) raportowaniu często nie przystają do wyzwań współczesnego świata i standardów społeczeństw informacyjnych. Dlatego wykonujemy kolejny krok na drodze do wprowadzenia powszechnego raportowania w czasie rzeczywistym

– ministra de wyjaśnia finansów Magdalena Rzeczkowska.

Polonia przedsiębiorcy desde 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Okres dwóch lat jest czasem, w którym polskie firmy mogą korzystać i testować wystawianie faktur w KSeF. Ministerstwo Finansów zachęca firmy do korzystania z KSeF już teraz, por płynnie i pewnie przejść do systemu obowiązkowego. W 2024 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

E-faktura to kolejny ważny element uszczelnienia systemu podatkowego, ale także wiele korzyści podatkowych i biznesowych dla podatników i gospodarki.

Korzyści podatkowe i biznesowe

Szybszy zwrot VAT – podatnicy otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.

Łatwiejsze i szybsze korygowanie faktur.

Podatnicy nie będą musieli wystawiać duplikatów faktur, ponieważ e-faktury w KSeF nie zgubią się, nie ulegną zniszczeniu, będą zawsze dostępne dla wystawcy i odbiorcy faktury.

Obowiązki podatkowe oraz sprawozdawcze zostaną znacząco uproszczone, np. nastąpi ograniczenie obowiązków w JPK_VAT z deklaracją. W sytuacji, gdy wszystkie faktury będą dostępne w KSeF nie będzie konieczności raportowania ich w innych systemach.

Ustrukturyzowany jednolity wzór faktury pozwoli na automatyzację wielu procesów i zapewni zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe oraz cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami oraz ich księgowania. Rozwiązanie to przyczyni się nie tylko do szybszego i sprawniejszego dokumentowania transakcji, ale również do przyspieszenia realizacji płatności. Powszechny i ​​dostępny dla wszystkich system szybkiego generowania, wystawiania i udostępnienia e-faktury, spowoduje szybsze otrzymanie faktury.

Obligatoryjne e-fakturowanie będzie miało również wpływ na usprawnienie obrotu gospodarczego przez wprowadzenie jednego standardu e-faktury, zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe, cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami oraz ich księgowania. Rozwiązanie to przyczyni się nie tylko do szybszego i sprawniejszego dokumentowania transakcji, ale również do przyspieszenia realizacji płatności.

Usługa przechowywania oraz archiwizacji e-faktur przez okres 10 lat zapewniona jest przez administrację, co daje możliwości dużych oszczędności związanych z brakiem obowiązku przechowywania tych dokumentów.

E-faktura to obok korzyści podatkowych także szereg korzyści biznesowych. Para przede wszystkim zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami – wystawiona faktura będzie udostępniona dla odbiorcy przez administrację praktycznie w czasie rzeczywistym. Ustrukturyzowany jednolity wzór faktury pozwoli na automatyzację procesów księgowych, co w konsekwencji przełoży się na oszczędność czasu pracowników, który można wykorzystać w innych obszarach prowadzenia działalności. Wprowadzenie automatyzacji w procesie księgowania zredukuje liczbę pomyłek.

KSeF a bezpieczeństwo

KSeF cyklicznie przechodzi szczegółowe testy bezpieczeństwa. Zarówno dane w ramach KSeF jak i sama komunikacja z KSeF są szyfrowane. Autoryzacja w systemie jest zabezpieczona na najwyższych dostępnych poziomach.

KSeF jest utrzymywany przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

darmowe narzędzia

Aby ułatwić powszechne fakturowanie w KSeF już teraz udostępniliśmy przedsiębiorcom darmową Aplikację Podatnika KSeF, która posiada funkcjonalności pozwalające na zarządzanie procesem fakturowania w każdym przedsiębiorstwie. Niedawno zintegrowaliśmy też aplikację e-mikrofirma z KSeF. To bardzo ważna aktualizacja dla mikroprzedsiębiorców. Kolejnym narzędziem, które udostępnimy w najbliższym czasie będzie Aplikacja mobilna KSeF. Aplikacja ta umożliwi wygodne i szybkie wystawianie i odbieranie e-Faktur oraz zarządzanie nimi z dowolnego miejsca

– informuje zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny.

Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia globalne przeglądanie wystawionych lub otrzymanych faktur, ich pobieranie w formacie xml lub PDF oraz szybkie i sprawne zarządzanie uprawnieniami do korzystania z KSeF.

Dzięki powiązaniu e-mikrofirmy z KSeF użytkownicy aplikacji mogą już dzisiaj sprawdzić, w jaki sposób elektroniczne fakturowanie wpłynie na funkcjonowanie ich przedsiębiorstw i przygotować się do niego z dużyzeniewymp. Co istotne, e-Faktury wystawiane są w e-mikrofirmie w taki sam sposób jak dotychczasowe faktury, więc użytkownicy nie odczują praktycznie żadnej różnicy.

Z kolei aplikacja mobilna KSeF będzie przeznaczona w szczególności dla przedsiębiorców pracujących w terenie, bowiem zdarzają się sytuacje, w których niezwłoczny dostęp do możliwości wystawyenia e-Fakturkle jest nieza.

Konsultacje publiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie RCL. Uwagi i opinie do tego projektu można przesyłać na adres sekretariat.pt@mf.gov.pl

Jednocześnie rozpoczęto konsultacje podatkowe struktur logicznych e-Faktury i FA_RR. Materiały te dostępne są na stronie MF.

Uwagi dotyczące struktur logicznych można kierować na dirección: sekretariat.drp@mf.gov.pl

Konsultacje potrwają do 23 grudnia 2022 r.

