01.12.2022 Varsovia Premier na VII Kongresie Polskiego Kapitału o gospodarce i najważniejszych wyzwaniach

Dyskusja na temat aktualnej sytuacji gospodarczej, jakie są najważniejsze wyzwania oraz jak wykorzystać szanse na rozwój – to główne tematy tegorocznej edycji VII Kongresu Polskiego Kapitału z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu wskazał, że biznes musi się opłacać, ale w sposób akceptowany społecznie. Dlatego musimy z jednej strony poszukiwać tego, co jest zgodne z potrzebami społeczeństwa i chroni środowisko naturalne, a z drugiej strony co daje szansę szybkiego rozwoju.

Polska ma szansę być mocnym ogniwem odbudowującym łańcuchy dostaw po okresie pandemii

– Myślę, że Polska może być beneficjentem odtwarzania łańcuchów dostaw po COVID-19, po tym pewnym trendzie globalizacyjnym, który się zarysował. To wielka szansa – mówił premier podczas wystąpienia. Jak dodał, aby tak się stało, musimy mocno włączyć się w to, co wyznacza współczesne trendy globalne, trendy współczesnego kapitalizmu – kontynuował.

– Przyciągamy do Polski najlepsze firmy i ich technologie. Angażuje to polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które przy okazji rosną i rozwijają się – wskazał szef rządu. Jak podkreślił, jeśli polscy przedsiębiorcy będą się mieli dobrze, a polski kapitalizm będzie oparty na zdrowych zasadach i fundamentalach akceptowanych społecznie oraz przyjaznych dla środowiska, to Polska będzie się rozwijała.

Wpływ agresywnej, rosyjskiej polityki na światową gospodarkę

Szef rządu mówiąc o gospodarce, współczesnych wyzwaniach i rozwoju podkreślił, że należy brać pod uwagę obecny globalny kryzys wywołany m.in. rosyjską agresją na Ukrainę. – Polityka może określić w bardzo brutalny i okrutny sposób całą naszą rzeczywistość.

Wyraził też nadzieję, że nie tylko Ukraina obroni swoją suwerenność i integralność terytorialną, ale także, że Rosja za swoją brutalną politykę zostanie ukarana.

– Liczę, że za parę miesięcy, może parę kwartałów najdalej wyjdziemy z tego trudnego politycznie czasu i będziemy mogli skoncentrować się na tym, co jest tym trendem przyszłości – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

VII Kongres Polskiego Kapitału – forum wymiany doświadczeń

Para największe w kraju cykliczne wydarzenie, organizowane przez magazyn Forbes. Służy wymianie doświadczeń właścicieli i menedżerów dużych polskich przedsiębiorstw. Tytuł tegorocznej edycji: “Kapitalizm nas ocali. Jak Polska wyjdzie z kryzysu?”.

Podczas wydarzenia wręczona zostanie też nagroda Przedsiębiorcy Roku “Forbesa”. Specjalnym wydarzeniem podczas Kongresu będzie także wręczenie nagród w konkursie Chief Digital Officer of the Year. The future is today. To konkurs wyróżniający najlepszych managerów, którzy skutecznie wdrożyli zmiany w obszarze transformacji cyfrowej.

Równolegle odbywa się II Kongres Odpowiedzialnego Kapitału, na którym poruszono tematykę zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wyzwań środowiskowych i klimatycznych.

