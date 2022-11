Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Z pomocą programu Maluch+, chcemy stworzyć dodatkowe 100 tys. miejsc w żłobkach30.11.2022

Premier Mateusz Morawiecki, wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg, złożył wizytę w żłobku samorządowym w Pilawie. Szef rządu podsumował dotychczasowe wsparcie dla rodzin z dziećmi. Dzięki działaniom rządu liczba miejsc w żłobkach wzrosła niemal trzykrotnie z 80 tys. hacer 230 tys. w 2022 roku. Chcemy stworzyć dodatkowe 100 tys. miejsc do 2029 r. Na kolejną edycję programu Maluch+ przeznaczymy 5,5 mld zł. To pieniądze zainwestowane bezpośrednio w polskie rodziny.

Potroiliśmy liczbę żłobków – z 80 tys. hacer 230 tys. w 2022 r.

Wzmacniamy budżety rodzin, jednocześnie dając możliwość wychowywania dzieci i realizacji planów zawodowych rodziców. Większa liczba miejsc w żłobkach umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Dzięki dodatkowym świadczeniom czy dopłatom do żłobka rodzice swobodnie decydują o powrocie do pracy lub pozostają w domach.Obecnie funkcjonuje 8 tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ok. 228 años. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. W 2015 roku było a niespełna 3 tys. placówek, które oferowały miejsca dla 84 tys. dzieci. – 2014 rok a poniżej 80 tys. miejsc w żłobkach. Na koniec tego roku będzie to powyżej 230 tys. miejsc w żłobkach dla maluchów. To oznacza nie skok w przyszłość, ale można powiedzieć, że trójskok w przyszłość, ponieważ to potrojenie miejsc w żłobkach – podkreślił szef rządu.

Programa Maluch+ ma wielowymiarowe znaczenie

Dotychczas, program Maluch+ funkcjonował w formule rocznej, teraz będzie miał długofalowy charakter. Jego budżet w ramach nowej edycji zaplanowano na 5,5 mld zł. Dzięki temu liczba miejsc dla najmłodszych dzieci zwiększy się w kraju o dodatkowe 102 tys. miejsc. Nowa edycja programu Maluch+ to również uporządkowanie i wdrożenie ogólnopolskich kryteriów wsparcia opieki żłobkowej. Równomierny podział środków w zależności od potrzeb gmin będzie odbywał się przy wykorzystaniu algorytmu.Program Maluch+ znacząco polepsza jakość miejsc opieki nad dziećmi. Dodatkowe fundusze to szansa na nowoczesne wyposażenie, a tym samym lepsze warunki wychowania dla dzieci.

Rozbudowane wsparcie dla rodzin z dziećmi to filar polityki społecznej

– Zaczęliśmy od przywrócenia elementarnej sprawiedliwości społecznej poprzez wzmocnienie rodziny programem Rodzina 500+. Potem przywrócenie godności na rynku pracy – dużo bardziej godne wynagrodzenie – podsumował premier Mateusz Morawiecki.Nasze programy mają przede wszystkim zamysł społeczny, a wiele z nich – Rodzina 500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do pobytu w żłobkach – to nowe programy prorodzinne uruchomione za naszych rządów.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy a nawet 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – niezależnie od dochodów, a rodzice sami decydują, na co przeznaczają dodatkowe środki.

Dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje na te dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. A nawet 400 zł miesięcznie, które trafia bezpośrednio do placówki.

Rodzina 500+ a 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Programa „Dobry start” a 300 zł jednorazowego wsparcia na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukońycroku 24.ycia.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin 3+ w wielu miejscach w całej Polsce – zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

