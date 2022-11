30.11.2022 Ministro Rau zakończył udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau zakończył udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw OTAN30.11.2022

W dniach 29-30 listopada br. szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Bukareszcie. Po raz pierwszy na wszystkich posiedzeniach, obok sojuszników, zasiadali też szefowie MSZ Finlandii i Szwecji – państw zaproszonych do Sojuszu.

Głównym tematem dyskusji było bezpieczeństwo sojuszników oraz wsparcie dla Ukrainy w obliczu zmasowanych ataków rakietowych Moskwy na ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną. Sojusznicy potwierdzili konieczność wzmacniania polityki odstraszania i obrony NATO, biorąc pod uwagę bezpośrednie konsekwencje rosyjskiej agresji dla bezpieczeństwa Polski, ale także dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyrazili również solidarność z Polską, po tragicznym wybuchu w miejscowości Przewodów, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch polskich obywateli.

Wraz z szefem dyplomacji Ukrainy, Dmytro Kułebą, uczestnicy spotkania omówili możliwości zwiększenia praktycznego wsparcia dla Kijowa. Ministro Rau przedstawił zakres i skalę polskiej pomocy oraz wyraził poparcie dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. W swojej wypowiedzi szef polskiej dyplomacji zaznaczył również, że „wolna i stabilna Ukraina, zakotwiczona w zachodnich instytucjach, ma żywotne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa”.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych stanowiło także okazję do omówienia zagrożeń dla sojuszniczego bezpieczeństwa energetycznego, w tym ochrony infrastruktury krytycznej, wobec zbliżającej się zimy.

Przedmiotem obrad były również wyzwania dla bezpieczeństwa Sojuszu związane z rosnącą pozycją Chin i współpraca Pekinu z Moskwą.

Ponadto szefowie dyplomacji państw NATO spotkali się ze swoimi odpowiednikami z Bośni i Hercegowiny, Gruzji i Mołdawii, jako partnerami szczególnie narażonymi na destrukcyjną ingerencję Rosji w ich sytuację wewnętrzną. Sojusznicy zapowiedzieli rozwijanie współpracy politycznej, ale także praktycznej pomocy w celu budowy odporności tych krajów.

Ministro Zbigniew Rau wziął także udział w spotkaniu G7+ poświęconemu koordynacji pomocy Ukrainie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i naprawy infrastruktury krytycznej.

Na marginesie szczytu szef polskiego MSZ odbył szereg spotkań dwustronnych ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii oraz Islandii. Stanowiły one okazję do pogłębionej dyskusji nt. wsparcia dla Ukrainy oraz rozwoju współpracy dwustronnej.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL