29.11.2022 „Transparentność podatkowa. Programa Współdziałania – współpraca i lepsze przestrzeganie przepisów prawa podatkowego” – konferencja w MF

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

29 listopada 2022 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja na temat rozwoju Programu Współdziałania w Polsce.

Uczestnikami spotkania byli m.in. szef KAS mł. En sp. Bartosz Zbaraszczuk i zastępca szefa KAS Anna Chałupa, doradcy podatkowi, przedstawiciele biznesu, nauki i administracji skarbowej.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na tematy dotyczące Programu Współdziałania i zaprezentowania wniosków z badań ewaluacyjnych realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Programe Współdziałania jest nową formą relacji pomiędzy dużymi podatnikami a Krajową Administracją Skarbową. Założenia Programu przedstawił wiceminister finansów szef KAS mł. En sp. Bartosz Zbaraszczuk.

Polskie rozwiązanie jest zbliżone do stosowanych na świecie form programów co-operative compliance, opartych na trzech podstawowych zasadach: wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności

– powiedział szef KAS mł. En sp. Bartosz Zbaraszczuk.

Wiceminister finansów podkreślił, że udział w Programie Współdziałania daje przedsiębiorcom szereg korzyści.

Przystępując do Programu, podatnik gwarantuje sobie pewność i zgodność działania w zakresie ryzyka funkcji podatkowej, a co za tym zwiększa pewność rozliczeń podatkowych. Obecnie coraz więcej firm odnosi się do kwestii podatkowych w swoich politykach zarządzania zgodnością, a zapewnienie ładu w obszarze podatków staje się wymogiem stawianym zarówno przez kontrahentów, jak i inwestorów

– dodał szef KAS.

Rozmowa o rozwoju Programu Współdziałania

Dyskusja panelowa prowadzona była w trzech blokach tematycznych:

Programa Współdziałania – obserwacje, diagnoza obszarów, wnioski.

Quo Vadis – Programa Współdziałania, cumplimiento i transparentność.

Rola funkcji podatkowej i istotność transparentności podatkowej.

Uczestnikami paneli byli przedstawiciele nauki, biznesu, administracji skarbowej i doradcy podatkowi.

Podczas dyskusji uczestnicy omówili tematy dotyczące Programu Współdziałania. Przedstawili wnioski z realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego badań ewaluacyjnych. Zaprezentowali również koncepcję zmian i rozwiązań, które pozwolą KAS i podatnikom na podejmowanie wspólnych działań zapewniających przestrzeganie prawa podatkowego, i umożliwią udział w Programie większej liczbie podatników.

Zamykając konferencję wiceminister finansów zastępca szefa KAS Anna Chałupa podziękowała wszystkim prelegentom za inspirującą dyskusję i ważne głosy w debacie o Programie Współdziałania. Podkreśliła, że ​​bezpieczeństwo i transparentność podatkowa ma duże znaczenie dla Krajowej Administracji Skarbowej.

Transparentność, zaufanie, zrozumienie i wzajemne korzyści dodają wartości dla obu stron. Administracja skarbowa uczy się rozumienia specyfiki działania poszczególnych branż, dzięki czemu w kolejnych latach będzie możliwe przygotowanie usług dostosowanych właśnie do tak określonych potrzeb

– podsumowała wiceministra Anna Chałupa.

OSI MIL