Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przedłużamy obniżoną stawkę VAT na produkty żywnościowe. W walce z inflacją i kryzysem wywołanym przez Rosję, najważniejsze jest dla nas ochronić portfele Polaków. Zerowa stawka VAT na żywność będzie nadal obowiązywała desde 1 stycznia 2023 do połowy roku. Dotychczas, dzięki temu rozwiązaniu, w portfelach Polaków zostało ponad 7,6 mld złotych. Obniżanie podatków to tylko jedno z wielu działań osłonowych podjętych przez rząd.

Kryzys, na który odpowiadamy prospołecznie

Zawirowania na rynkach światowych, zerwane łańcuchy dostaw i przede wszystkim wysokie ceny energii, spowodowane rosyjskim szantażem energetycznym, zwiększyły inflację na całym świecie – w szczególności w Europie.

Podjęliśmy konkretne działania, por ochronić portfele Polaków. Wprowadziliśmy na początku 2022 roku Tarczę Antyinflacyjną. Obniżyliśmy m.in. podatek VAT na podstawowe produkty spożywcze.

Dziś, nadal jesteśmy poddani zewnętrznej presji kryzysu energetycznego, dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć zerowy VAT na żywność do pierwszego półrocza 2023 r. Stawką 0% – w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – zostały objęte podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. To duże wsparcie dla budżetów domowych naszych obywateli.

– Trwający kryzys światowy, który jest wielkim wyzwaniem, musi być zwalczony metodami prospołecznymi. W a wierzymy. To jest nasze credo, polityka społeczna musi być utrzymana, działania osłonowe muszą osłonić tych, których mniej stać na walkę z inflacją – powiedział premier Mateusz Morawiecki

W portfelach Polek i Polaków pozostało łącznie 7,6 mld złotych

Polska dyplomacja na forum unijnym obroniła postulat o stosowaniu niższych stawek VAT na żywność. Dzięki naszym staraniom, państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą stosować to rozwiązanie w celu ulżenia portfelom swoim obywateli.

W Polsce, dzięki obniżeniu stawki VAT na żywność z 5% do 0% w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, w portfelach Polaków zostało łącznie ponad 7,6 miliarda złotych (od 1 lutego 2022 roku).

Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność w 2023 roku będzie miało również realny wpływ na średnioroczny wskaźnik inflacji.

– W zeszłym roku zaciągnęliśmy hamulec tym rozpędzonym cenom. Widziałem wiele z analiz, z których wynikało, że obniżyliśmy w ten sposób maksymalny szczyt inflacji o 3 do 4 punktów procentowych, czyli jeśli ona dzisiaj jest między 17-18%, byłaby 21-22% – zazsnaz.

Chronimy rodziny – kompleksowe rozwiązania dla Polek i Polaków

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna to tylko jeden z elementów walki z kryzysem i inflacją. Odpowiadamy na szereg różnych sytuacji, w których znaleźli się Polacy w obliczu globalnego kryzysu.

Nasze działania są aktualnie skupione na cenie energii i jej nośników, bo to ona jest swego rodzaju matką wszystkich kosztów. Wysokie ceny energii przekładają się na koszty produkcji i na koszty usług, co skutkuje wyższymi cenami. Dlatego wprowadziliśmy:

Aby dowiedzieć się więcej szczegółów o działaniach osłonowych podjętych przez rząd, wejdź na chronimyrodziny.gov.pl.

OSI MIL