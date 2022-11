29.11.2022 Polsko-koreańska współpraca wzmacnia zdolności Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Nie mam wątpliwości, że rok 2022 stanie się początkiem wieloletniej owocnej współpracy w zakresie przemysłu zbrojeniowego pomiędzy Polską a Koreą Południową. Sytuacja geopolityczna, której główną determinantą jest agresywna polityka Rosji, sprawiła, że szybka rozbudowa i modernizacja Wojska Polskiego stała się koniecznością. Cieszę się, że znaleźliśmy partnerów, z którymi możemy współdziałać w tym zakresie, tworząc przy tym więzi wzajemnego wsparcia, zaufania i współpracy. Myślę, że nawiązana przez nas nić porozumienia będzie stawać się coraz mocniejsza, a współpraca będzie się rozwijać także w innych dziedzinach” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej podczas polsko-koreańskiego seminarium współpracy przemysłu obronnego.

29 listopada br. szef MON otworzył w Warszawie polsko-koreańskie seminarium współpracy przemysłu obronnego.

„W tym roku negocjowaliśmy wspólną realizację kluczowych dla bezpieczeństwa Polski projektów w przemyśle zbrojeniowym. Dzięki otwartości i woli współpracy, negocjacje były prowadzone w bardzo szybkim tempie, skutecznie i satysfakcjonująco dla obu stron. Każda z wizyt, konferencji i rozmów przynosiła postęp. Zarówno na poziomie rządowym, jak i przemysłowym widać było wzajemne zrozumienie, które już dziś przynosi namacalne efekty. Te efekty, to kolejne zawierane umowy ramowe i wykonawcze. To także fakt, że spodziewamy się dostaw z Korei czołgów podstawowych K2 i armatohaubic K9 już w 2022 roku, a samolotów FA-50 oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych CHUNMOO już w 2023 roku”

– podkreślił w swoim wystąpieniu wicepremier.

Wojsko Polskie konsekwentnie wzmacnia potencjał z wykorzystaniem koreańskich technologii obronnych. W lipcu br. Zawarto umowę ramową z Hyundai Rotem na pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2 i jego spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL wraz z wozami towarzyszącymi, tj. wozami zabezpieczenia technicznego, wozami wsparcia inżynieryjnego i mostami towarzyszącymi oraz pozostałymi elementami opartymi o polskie rozwiązania, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

Z kolei umowa ramowa zawarta z Hanwha Defense obejmuje pozyskanie łącznie 672 haubic samobieżnych K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL (opartej o gotowe technologie uzyskane w efekcie prac nad haubicami K9A2) wraz z wozami towarzyszącymi, tj. wozami amunicyjnymi K10 i wozami dowodzenia K11 oraz polskimi elementami, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

„Dostawa każdego z wymienionych, już zakontraktowanych rodzajów sprzętu wojskowego oznacza szeroką współpracę przemysłową na kolejnych etapach, co spowoduje zwiększenie kompetencji polskiego przemysłu obronnego. Grupa PGZ szacuje, że przybliżona wartość jej udziału w projektach K2PL, K9PL i CHUNMOO wyniesie ponad 63 mld zł netto. Nie można również pominąć faktu, że wiele komponentów tych systemów uzbrojenia będzie pochodzić z polskiego przemysłu obronnego – jako przykład niech służą pojazdy Jelcz jako podwozia wyrzutni Chunmoo, polskie wozy dowodzenia, łączności i rozpoznania. Spodziewamy się też pełnego przeniesienia produkcji amunicji do Polski, wraz z niezbędnym transferem wiedzy i technologii”

– powiedział szef MON.

Pod koniec sierpnia br. zawarto umowy wykonawcze związane z pozyskaniem od strony koreańskiej pierwszych 180 czołgów K2 w latach 2022-25 oraz 212 haubic samobieżnych K9 w latach 2022-26. Pierwsze czołgi i armatohaubice już w grudniu tego roku dotrą do Polski.

Kolejna umowa ramowa z 29.10. br. na pozyskanie wieloprowadnicowych wyrzutni K239 CHUNMOO przewiduje dostawy pierwszych 18 wyrzutni, zintegrowanych z polskimi pojazdami JELCZ wraz z amunicją już w 2023 r.

Wicepremier podziękował rządowi koreańskiemu za wsparcie w realizacji kluczowych dla bezpieczeństwa Polski projektów w przemyśle zbrojeniowym.

„Dziękuję rządowi koreańskiemu za otwartość w stosunkach z Polską oraz budowanie współpracy w znacznie szerszym zakresie niż tylko handlowy. To dzięki wsparciu rządu koreańskiego strona polska w tak krótkim czasie otrzyma pierwsze dostawy czołgów K2, haubic K9, samolotów FA-50 oraz wyrzutni CHUNMOO. W sytuacji ciągłego wspierania przez Polskę Ukrainy w zakresie materiałowo-sprzętowym, duże znaczenie ma dla nas możliwość szybkiego zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych RP. Dzięki temu dokonujemy jednocześnie skokowej modernizacji SZ RP”

– powiedział.

>>> GALERIA – Szef MON na polsko-koreańskim seminarium współpracy przemysłu obronnego

OSI MIL