29.11.2022 Ich patriotyzm, wola walki o Ojczyznę zainspirowały kolejne pokolenia żołnierzy służących Polsce

– Dzień Podchorążego nawiązuje do postawy patriotycznej, wykazanej przez podchorążych w 1830 roku, postawy, która stanowi wzór dla dzisiejszych oficerów Wojska Polskiego – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak.

29 listopada br. na dziedzińcu Belwederu, Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej uczestniczył w uroczystym apelu z okazji Dnia Podchorążego oraz 192. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.

– To bardzo symboliczne wydarzenie, bo tak jak mówił pan prezydent, Dzień Podchorążego nawiązuje do postawy patriotycznej, wykazanej przez podchorążych w 1830 roku

– podkreślił wicepremier M. Błaszczak.

Dzień Podchorążego to święto ustanowione na pamiątkę wydarzeń z 29 na 30 listopada 1830 roku, kiedy grupa słuchaczy Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego zaatakowała Belweder, rezydencję wielkiego księcia Konstantego. W ten sposób rozpoczęło się Powstanie Listopadowe.

Podczas tegorocznych obchodów z okazji Dnia Podchorążego wicepremier Mariusz Błaszczak wręczył nagrody studentom i podchorążym uczelni wojskowych – uczestnikom konkursu MON, za realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego, lądowego i morskiego.

W tegorocznej edycji uczestnicy przygotowywali prace w następujących obszarach:

operacyjno-rozpoznawcze – projekt oceniany pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz śledzenia obiektu/celu, możliwości monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania, np. granic lub strefy przybrzeżnej;

bojowe – projekt oceniany pod kątem możliwości przenoszenia i użycia środków bojowych/środków rażenia;

amunicja krążąca – projekt oceniany pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz ataku na wyznaczony cel poprzez autodestrukcję;

wsparcia – projekt oceniany pod kątem możliwości ewakuacji, dostawy amunicji, wyposażenia, środków medycznych i żywności do wysuniętych stanowisk wojsk własnych.

Jak mówił wicepremier, oprócz tego, że uczelnie wojskowe kształtują postawy patriotyczne, dają także studentom cywilnym i wojskowym szansę rozwoju wiedzy i możliwości prowadzenia badań naukowych. Dodał, że konkursy resortu obrony narodowej mają pobudzać ambicje przyszłych oficerów polskiego wojska.

– Przystąpienie do Wojska Polskie, w moim przekonaniu, to najlepsza droga do tego, żeby służyć Ojczyźnie. Dzisiejsze wyzwania jakie stawia przed nami świat stanowią o tym, że powinniśmy rozbudowywać Wojsko Polskie, powinniśmy wzmacniać Wojsko Polskie, co konsekwentnie robimy. Warto służyć naszej Ojczyźnie

– mówił.

Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na wniosek ministra obrony narodowej, wręczył nominacje dwóm oficerom Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania na stopień generała brygady Wojska Polskiego otrzymali rektorzy – komendanci dwóch uczelni wojskowych:

płk Piotr Płonka – Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych

płk Przemysław Wachulak – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

– Jesteśmy dzisiaj w niezwykle ważnym czasie. Niezwykle ważnym, bo niezwykle poważnym. Za naszą granicą, na wschodzie toczy się wojna. Państwo, które wtedy w 1830 roku było zaborcą – Rosja, dzisiaj próbuje podporządkować sobie wolną, suwerenną, niepodległą Ukrainę, próbuje dokonać zaboru kolejnych części tego państwa, odebrania ludziom wolności, przymuszenia ich do pracy na swoją rzecz, do życia w czymś, co Rosjanie nazwali sobie ruskim mirem, a co u nas wywołuje dreszcz gniewu na karku

– mówił Prezydent RP.

Jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, Polska i inne narody Europy Środkowej wiedzą, co znaczy ruski mir.

– Wiemy o tym, że pod tym słowem dla nas nie kryje się nic dobrego. Wiemy, że to oznacza niewolę, wiemy o tym, że to oznacza brak wolności, wiemy o tym, że to bardzo często oznacza więzienie, cierpienie i śmierć, bo takie doświadczenia wynieśliśmy z naszej historii

– zaznaczył prezydent.

Konkurs o nagrodę Ministra Obrony Narodowej był skierowany do studentów i doktorantów uczelni wojskowych. Każdy uczestnik Konkursu mógł złożyć pracę konkursową indywidualnie lub zespołowo. Tematyka konkursu była związana z technologiami, techniką i inżynierią wykorzystywaną w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń, podsystemów i systemów znajdujących zastosowanie w powietrznych, lądowych i morskich platformach bezzałogowych oraz powiązanych z nimi stacjach kierowania i kontroli.

W drugiej edycji konkursu MON zgłoszono 40 koncepcji projektów, z czego 25 z nich zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Na realizację projektu uczestnicy otrzymali do 50 000 zł. Zrealizowano łącznie 23 proyecto.

