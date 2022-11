28.11.2022 Premier Mateusz Morawiecki o zmianach w systemie ochrony zdrowia: wszystko po to, żeby Polacy mogli leczyć się w jak najlepszych warunkach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki o zmianach w systemie ochrony zdrowia: wszystko po to, żeby Polacy mogli leczyć się w jak najlepszych warunkach28.11.2022

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. Placówka jest przykładem dobrego zarządzania ochroną zdrowia i pozytywnych zmian w tym obszarze w ciągu kilku ostatnich lat. To także miejsce, w którym polscy, ukraińscy i kanadyjscy lekarze opiekują się pacjentami z Ukrainy. Do Czeladzi trafiają żołnierze, ale i ofiary masowych nalotów rakietowych i bombowych. Szef polskiego rządu podziękował całemu personelowi za ich pracę.

– Chcę gorąco podziękować personelowi polskiemu, ale także kanadyjskiemu i ukraińskiemu, który tutaj razem – ręka w rękę – pracuje nad przywróceniem szans do normalnego życia oraz ratowaniem życia bardzo wielu innych pacjentów i ich powrotem do zdrowia – podkreślił szef polskiego rządu.

poprawiamy ochrony zdrowia

Aby wprowadzić zmiany w ochronie zdrowia, trzeba było zacząć od naprawienia systemu finansów publicznych. Desde 2015 r. hacer 2023 r. nakłady na ochronę zdrowia wzrosły dwukrotnie. To pokazuje skalę naszego wysiłku i to, jak wiele sił zaangażowaliśmy w to, aby w ochronie zdrowia pojawiło się więcej środków. Zmiana widoczna jest także w wycenie procedur medycznych.

– Chcemy, aby takie szpitale jak ten w Czeladzi były naszymi wizytówkami. Takiego szpitala nie powstydziłoby się nie tylko żadne miasto w Polsce, ale sądzę, że osiągamy poziom europejski w bardzo wielu wymiarach leczenia pacjentów – powiedział premier.

Dbamy o naszych wschodnich sąsiadów

Placówka w Czeladzi to także przykład naszej solidarności wobec Ucrania. Codziennie nasi wschodni sąsiedzi walczą, a niektórzy zostają ranni lub giną. Nie ustępują, bo chcą żyć w wolnym kraju, a walczą również za naszą wolność. Dlatego naszym obowiązkiem jest niesienie pomocy tym, którzy zostali okrutnie potraktowani przez barbarzyńskich najeźdźców.

– Dwa dni temu rozmawiałem z prezydentem Zełenskim w Kijowie. Powiedziałem mu, że mamy pełną świadomość, że wy – Ukraińcy walczycie o nasze bezpieczeństwo, o naszą wolność na waszych liniach frontu i chcemy wam dalej pomagać, bo na tym polega solidarność – zaznaczył sz.

