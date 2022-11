28.11.2022 Ministro Rau odbył rozmowę telefoniczną z ministrem spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau odbył rozmowę telefoniczną z ministrem spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu28.11.2022

W dniu 28 listopada br. Ministro Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau, na prośbę strony irańskiej, odbył rozmowę telefoniczną z Ministrem Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu, Hosseinem Amir-Abdollahianem.

Przedmiotem rozmowy były aktualne zagadnienia agendy bilateralnej, a także wymiana poglądów na temat sytuacji regionalnej oraz problemów globalnych i spraw bezpieczeństwa. W tym ostatnim kontekście minister Zbigniew Rau wskazał, że agresja Rosji na Ukrainę stanowi złamanie prawa międzynarodowego, a Rosja dopuszcza się zbrodni, w tym przeciwko ludności cywilnej. Ministro podkreślił, że jakiekolwiek działania zmierzające do wsparcia Rosji, w szczególności dostarczanie jej broni lub sprzętu wojskowego, są niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca.

Podczas rozmowy szef MSZ RP odniósł się także do ostatnich protestów społecznych w Iranie, podkreślając potrzebę niestosowania przemocy oraz konieczność wyjaśnienia okoliczności w jakich doszło do jej użycia.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL