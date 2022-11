26.11.2022 Silne Wojsko Polskie a gwarancja bezpieczeństwa Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“O bezpieczeństwie kraju położonego w bezpośrednim sąsiedztwie zagrożeń, decydują cztery czynniki: siła militarna, efektywna gospodarka, wewnętrzny ład społeczny i zawarte sojusze. Z kolei o sile wojska decyduje jego liczebność i wyposażenie, ale również szerszy kontekst polityczny, społeczny, produkcyjny, naukowo-edukacyjny czy zdrowotny, w którym ono funkcjonuje. Nie może być silnej armii w słabym i skłóconym społeczeństwie, które nie buduje postaw pro-obronnych i patriotycznych obywateli” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej podczas konferencji naukowej w Toruniu.

W sobotę 26 listopada w Toruniu szef MON wziął udział w XV Międzynarodowym Kongresie „Katolicy a wojna i pokój”.

“Rzeczywistość udowadnia, że tylko silne państwo narodowe jest dziś w stanie oprzeć się zewnętrznemu wrogowi. Przykładem tego jest wojna na Ukrainie, gdzie silna tożsamość i wynikające z niej wysokie morale obrońców było w stanie zrównoważyć przewagę militarną, ludnościową i ekonomiczną kraju-agresora”

– podkreślał w swoim wystąpieniu szef MON.

Podczas IV Sesji Kongresu wicepremier Błaszczak omówił politykę państwa polskiego wobec współczesnych zagrożeń militarnych.

“Tylko silne państwo i silne wojsko mogą obronić naszą Ojczyznę. Uznając bezpieczeństwo kraju i obywateli za priorytet, rząd Prawa i Sprawiedliwości od kilku lat przeznacza największe w historii środki na modernizację naszego wojska, a agresja Rosji na Ukrainę przyspieszyła ten proces. W planie zakupów i modernizacji technicznej szczególną wagę przywiązujemy do wzmocnienia zdolności operacyjnych jednostek na wschodzie kraju, osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i Wojsk Obrony Terytorialnej, wzmocnienia obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz rozbudowy infrastruktury dla sił sojuszniczych. Przyjęta w marcu Ustawa o Obronie Ojczyzny pozwoli na skokowy wzrost finansowania potrzeb sprzętowych wojska dzięki temu, że przewiduje nowe rozwiązania i regulacje w zakresie finansowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych”

– mówił wicepremier.

Wicepremier Błaszczak zaznaczył, że dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej duże znaczenie ma współpraca z sojusznikami.

“Najważniejszy czynnik międzynarodowy wzmacniający bezpieczeństwo Polski to silne sojusze wojskowe, osadzenie w strukturach transatlantyckich oraz dwustronna i regionalna współpraca wojskowo- polityczna z partnerami. Nasze relacje z NATO, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi, są najmocniejsze w historii. Dysponując silnym i profesjonalnym wojskiem nie tylko odstraszamy agresora, ale także wnosimy ważny wkład w obronność całego Sojuszu i wzmacniamy pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Na terenie naszego kraju stacjonują wojska amerykańskie, brytyjskie i szeregu innych państw. Z kolei polscy żołnierze wzmacniają bezpieczeństwo Rumunii, Łotwy, chronią przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich i Słowacji, a także aktywnie uczestniczą w pokojowych misjach i operacjach NATO, Unii Europejskiej, ONZ, OBWE i koalicyjnych na Bliskim Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w Afryce i basenie Morza Śródziemnego”

– mówił szef MON.

Minister w swoim wystąpieniu podkreślił konieczność kontynuowania budowy wielowarstwowej obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

“Doświadczenia z Ukrainy wskazują jak ważną rolę w obronie kraju pełni wielowarstwowa obrona powietrzna i przeciwrakietowa, szczególnie kiedy Rosja bez wahania atakuje infrastrukturę cywilną. Dlatego budowa systemu obrony powietrznej to priorytet naszej modernizacji. W 2018 roku podpisałem umowę na zakup dwóch pierwszych baterii rakietowych systemów obrony powietrznej Patriot. Rozpoczęła się już integracja poszczególnych komponentów tego systemu dla Polski, w tym najnowocześniejszego na świecie zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną IBCS. Wysłałem zapytanie ofertowe do strony amerykańskiej o zakup kolejnych 6 baterii Patriot. Przekazaliśmy już pierwsze zestawy krótkiego zasięgu “mała Narew” dla przeciwlotników 18 Dywizji Zmechanizowanej. Zatwierdziłem umowę ramową na dostawę dla sił zbrojnych 21 baterii przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów artyleryjsko-rakietowych Pilica+, a w przyszłym roku sfinalizujemy umowy wykonawcze na cały program Narew. Opozycja nas dzisiaj krytykuje za braki w systemie obrony powietrznej, ale jak widzimy to rządy PiS podpisywały wszystkie umowy na realizację poszczególnych programów”

– powiedział na spotkaniu wicepremier M. Błaszczak.

Jednym z tematów poruszonych przez wicepremiera podczas wystąpienia była kwestia wzrostu liczby żołnierzy w wojsku Polskim.

“Wojsko Polskie ma świetnie wyszkolonych i sprawdzonych na misjach żołnierzy, ale w świetle wojny w Ukrainie widzimy, że obecna ok. 150-tysięczna armia jest zdecydowanie za mała. Nasz ambitny plan i przyjmowane rozwiązania mają umożliwić zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych do ok. 300 tys. – 250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych i 50 tys. Obrony Terytorialnej. Priorytetem jest dla nas tworzenie nowych sił na wschodzie kraju, po tym jak rządy naszych poprzedników dużą część jednostek po prostu rozformowały. Od 2018 roku odtwarzana jest 18 Dywizja Zmechanizowana z dowództwem w Siedlcach, do której wchodzą istniejące wcześniej i formowane od nowa pododdziały. (…) Planujemy też sformowanie dwóch kolejnych dywizji. Jednocześnie będziemy zwiększać liczbę dobrze przeszkolonych rezerwistów. Umożliwia to wspomniana Ustawa o Obronie Ojczyzny, która daje nam odpowiednie narzędzia w zakresie finansowania, tworzenia i wyposażenia nowych formacji. Wprowadziliśmy m. in. dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, która została pozytywnie przyjęta przez młodych ludzi. Ta forma służby ma również naprawić system rezerw, którego katastrofalny stan jest skutkiem wieloletnich zaniedbań poprzednich rządów”

– zaznaczył w rozmowie szef MON.

***

XV Międzynarodowy Kongres to cyklicznie organizowane przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wydarzenie naukowe. W kongresie biorą udział goście zarówno z kraju, jak i zagranicy.

OSI MIL