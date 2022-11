26.11.2022 Kijów Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu Trójkąta Lubelskiego: Polska i Litwa będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki spotkał się, w ramach formatu Trójkąta Lubelskiego, z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i premier Litwy Ingridą Šimonytė w Kijowie. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska i Litwa będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne. Nasza współpraca nie dotyczy tylko Europy Środkowej i Wschodniej, ale również mieszkańców krajów afrykańskich i krajów azjatyckich, które stają przed groźbą głodu. Robimy co w naszej mocy por odblokować porty i pomóc w eksporcie ukraińskiego zboża do Afryki i na Bliski Wschód. Szef polskiego rządu wziął również udział w międzynarodowej konferencji „Grano de Ucrania”, gdzie omówiono wsparcie eksportu ukraińskich zbóż do krajów zagrożonych głodem. W duchu pamięci o Wielkim Głodzie na Ukrainie, podpisano wspólną deklarację o wsparciu w aktualnej, trudnej sytuacji związanej z produkcją rolniczą i eksportem żywności.

Deklaracja Premierów Trójkąta Lubelskiego o wspólnej współpracy

Polska i Litwa wyraziły gotowość do dalszego wspierania Ukrainy, jej rządu i narodu w walce o wolność poprzez m.in. dostarczanie sprzętu wojskowego i pomocy humanitarnej. Na szczycie Trójkąta Lubelskiego szefowie rządów podpisali Deklarację Premierów Trójkąta Lubelskiego o współpracy. Dokument świadczy o wspólnej woli zacieśniania wzajemnej współpracy i wsparcia Ukrainy w związku z wojną, która trwa na jej terenie.

Podczas spotkania, premierzy rozmawiali również o kwestiach militarnych oraz dalszych perspektywach zaangażowania w odbudowę Ukrainy.

Polska pomaga i będzie pomagać Ucrania

Ukraina jest atakowana przez Rosjan od ponad dziewięciu miesięcy. Zniszczenia, w wyniku rosyjskich ataków, są znaczące. W ciągu ostatnich tygodni, głównym celem rosyjskich rakiet są elementy infrastruktury krytycznej.

Kreml chce odciąć bezbronnych cywilów od prądu, ciepła, żywności czy bieżącej wody. Jesteśmy zdeterminowani, żeby pomóc w tym trudnym okresie, który nadchodzi.

– Polska pomaga utrzymać ukraińskie wysiłki obronne i utrzymać pomoc humanitarną, ponieważ jest bardzo ważne by w nadchodzącej zimie pomóc Ukraińcom przetrwać ten trudny czas – podkreślił szef polskiego rządu.

Rosja odrzuca podstawowe wartości człowieczeństwa

Federacja Rosyjska swoją terrorystyczną postawą i brutalnymi atakami na infrastrukturę cywilną celowo tworzy kryzys humanitarny. Konsekwencje tych działań dotykają nie tylko narodu ukraińskiego, lecz również ludności z krajów Azji i Afryki, które zaopatrywały się w żywność handlując z Ukrainą.

– Razem pracujemy por zapewnić zapasy żywności z Ukrainy dla państw afrykańskich i azjatyckich, por zadbać o lepszy świat w tych bardzo trudnych czasach – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Kijowie.

Prowokowanie głodu to sytuacja podważająca wszelkie zasady cywilizowanego świata i niebezpiecznie przypomina zbrodnię do jakiej posunął się Związek Radziecki niemal 90. lat temu na narodzie ukraińskim. Prowadzi to do ogromnych konsekwencji przede wszystkim na ludności Ukrainy, ale również na innych populacjach. Nie możemy stać wobec tego sztucznie wywołanego kryzysu obojętni.

Konferencja „Grano de Ucrania”

Szef polskiego rządu wziął także udział w międzynarodowej konferencji „Grano de Ucrania", gdzie omawiano inicjatywę rządu ukraińskiego wspierającą logistykę i eksport zbóż. Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia podkreślił, że Polska wesprze tę inicjatywę.

– Imperializm i kolonializm nie znają żadnych granic, głód jest narzędziem, które destabilizuje świat. Dlatego zboże z Ukrainy, inicjatywa wokół której zebraliśmy się dziś, jest takie ważne. Por zabezpieczyć zapasy żywności dla krajów afrykańskich i azjatyckich – powiedział szef polskiego rządu.

Na konferencji „Grano de Ucrania” przyjęto wspólną deklarację potępiającą rosyjskie dążenia do wywołania głodu i kryzysu humanitarnego. – Każde państwo, które będzie prowokować głód i próbować uczynić dostęp do żywności przywilejem, musi spotkać się z twardą reakcją ze strony świata – czytamy w dokumencie.

W deklaracji zaznaczono potrzebę jak najszybszego uwolnienia Ukrainy i jej portów oraz zbudowaniu międzynarodowego wsparcia na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego.

