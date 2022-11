25.11.2022 W Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań na potencjalną falę uchodźców w związku z rosyjską agresją na Ukrainę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań na potencjalną falę uchodźców w związku z rosyjską agresją na Ukrainę25.11.2022

Rosja w sposób barbarzyński i desperacki atakuje ukraińską ludność cywilną oraz infrastrukturę krytyczną. Kreml chce odciąć bezbronnych cywilów od prądu, ciepła czy bieżącej wody. Nadchodząca zima będzie wymagała od nas odpowiedzialności i gotowości do pomocy. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, odbyło się spotkanie członków Rady Ministrów z wojewodami. Uczestnicy spotkania omówili działania, które podejmujemy w związku z potencjalną falą uchodźców z Ukrainy. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim możliwości zakwaterowania, logistyki i opieki zdrowotnej.

Potrzeba solidarnosci

Nadchodząca zima będzie szczególnie trudna dla ukraińskiej społeczności. Ludność cywilna, pod ciągłymi atakami rosyjskich rakiet, pozbawiana jest regularnie dostępu do prądu, ciepła oraz bieżącej wody.

Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną ukraińską, aby monitorować aktualną sytuację humanitarną i potrzeby ukraińskich cywili poszkodowanych w wyniku rosyjskiego barbarzyństwa. Jednocześnie, koordynujemy działania w naszym kraju, które usprawnią przyjęcie potencjalnej fali uchodźców z Ukrainy. Pomożemy osobom, które będą musiały schronić się w naszym kraju.

Polacy już raz zdali egzamin z solidarności. Jesteśmy gotowi, aby dalej wspierać naszych sąsiadów, którzy będą potrzebować pomocy.

Mamy sprawdzone więzy współpracy, doświadczenie i infrastrukturę

Na ten moment, nie widzimy zwiększonego ruchu na granicy z Ukrainą, lecz jesteśmy gotowi w każdej chwili uruchomić dodatkowe punkty recepcyjne i łańcuchy logistyczne dla uchodźców. Ministrowie przekazali premierowi Mateuszowi Morawieckiemu postępy prac w poszczególnych kwestiach.

Omówiono między innymi aktualizację bazy miejsc zakwaterowania, gotowość służb oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Podczas wiosennej fali uchodźców zdobyliśmy cenne doświadczenie – stworzyliśmy procediry i przygotowaliśmy infrastrukturę.

Mamy sprawdzone więzy współpracy i wiemy w jakim kierunku działać.

Polska pomoc trwa, na tyle długo na ile będzie potrzebna

Warto przypomnieć, że we wszystkich województwach nadal funkcjonują tzw. punkty recepcyjne, których zadaniem jest zorganizowanie opieki osobom przekraczającym granicę ukraińsko-polską. Osoby te mają zapewnione wyżywienie oraz miejsce odpoczynku, udzielana jest im także podstawowa opieka medyczna i przekazywane informacje o zasadach pobytu oraz dostępnych formach pomocy.

Od 24 lutego do połowy października 2022, w szczytowym momencie funkcjonowało 39 punktów recepcyjnych dla obywateli Ukrainy. Obecnie działa 21 takich punktów. We wszystkich tych miejscach pomoc znalazło blisko 1,4 mln obywateli Ukrainy.

Zorganizowaliśmy również dziesiątki tysięcy miejsc zbiorowego zakwaterowania, w których schronienie dotychczas znalazło ponad 450 tysięcy osób.

