Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

TSUE przyznał rację Polsce25.11.2022

Polski warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków jest zgodny z unijnym prawem.

Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, kończąc długoletni spór z KE.

17 de marzo de 2021 r. wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości UE skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-166/21, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej). Komisja twierdziła, że ​​polskie prawo, w zakresie zwolnienia z akcyzy importowanego alkoholu przeznaczonego do produkcji lekarstw, narusza prawo unijne. Według Komisji warunek zwolnienia takiego alkoholu w postaci obowiązku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy narusza zasadę proporcjonalności. W związku z tym Komisja próbowała dowieść, że Polska obok procediry zawieszenia powinna umożliwić podmiotowi zapłacić podatek, a później dokonać jego zwrotu (zwrot zapłaconej wcześniej akcyzy).

Polska udowodniła przed Trybunałem, że ze względu na istnienie poważnego ryzyka nadużyć w obszarze alkoholu etylowego, stosowanie procedury zawieszenia przy przemieszczaniu takiego alkoholu jest konieczne i zgodne z prawem nalcinjo pro unijnym. A nasz kraj nie ma obowiązku stosowania zwrotu zapłaconej wcześniej akcyzy (gdyż jest to tylko jedna z możliwych do wyboru przez państwa członkowskie form przyznania zwolnienia).

Opinia Rzecznika Generalnego, przedstawiona w niniejszej sprawie, również potwierdziła Polską argumentację. Rzecznik Generalny stwierdził, że Polska w dostateczny sposób udowodniła, że ​​system zwolnień oparty na procedurze zawieszenia poboru akcyzy praktycznie eliminuje ryzyko naruszania przepisów. W związku z czym Rzecznik zaproponował, aby Trybunał oddalił skargę Komisji w całości.

Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie mogą stosować warunki zwolnienia, takie jak np. procedura zawieszenia (llevar jak uczyniła a Polonia). Państwa nie mają też obowiązku umożliwienia realizacji zwolnień od akcyzy poprzez jednoczesne wprowadzanie możliwości zwrotu zapłaconej wcześniej akcyzy (jako formy zwolnienia).

OSI MIL