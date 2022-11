25.11.2022 Stabilna sytuacja finansowa samorządów po III kwartale 2022 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Samorządy po III kwartale mają nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 14,9 mld zł.

Na rachunkach zgromadziły w tym okresie środki w kwocie prawie 67 mld zł.

Pozytywne wyniki budżetów samorządowych to efekt min. wprowadzonych przez rząd rozwiązań stabilizujących.

Po III kw. 2022 r. sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego pozostaje dobra. Samorządy wykonały nadwyżki budżetowe, zarówno w części bieżącej jak i w całych budżetach. Wyniki te nie obejmują jeszcze dodatkowych dochodów z PIT w tym roku w kwocie wynoszącej prawie 13,7 mld zł

– powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Wprowadzone przez rząd rozwiązania stabilizujące JST przełożyły się na wyniki finansowe w III kw. Roku 2022. Dzięki systemowi równych rat samorządy otrzymały po dziewięciu miesiącach o 0,5 mld zł więcej z PIT niż wskazuje na to poprzedni sposób przekazywania udziału. Dla samorządów to gwarancja dochodów. A ułatwienie dla JST w zakresie planowania oraz realizowania budżetów.

Dochody budżetowe

Wykonane dochody ogółem w samorządach na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie 250,8 mld zł, co stanowiło 74,6 proc. rocznego planu (w porównaniu do wykonania za III kwartał 2021 r. wzrost o 12,0 mld zł, tj. o 5,0 proc.).

Wykonane dochody bieżące w JST na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie ponad 233,7 mld zł, co stanowiło 79,9 proc rocznego planu (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrost o 13,3 mld zł, tj. o 6,0 proc.).

Wykonanie kluczowych dochodów bieżących za III kwartał 2022 r., z tytułu:

subwencji ogólnej – wyniosło ponad 60,5 mld zł i było wyższe o 5,8 proc. (tj. 3,3 mld zł) w stosunku do III kw. 2021 r.,

udziału w podatku PIT – wyniosło blisko 40,5 mld zł i było niższe o 6,9 proc. r/r (tj. 3 mld zł), przy czym należy podkreślić, że w związku ze zmianami w systemie podatku PIT JST otrzymały wyprzedzająco (bo jeszcze w 2021 r.), na poczet roku 2022 r. dodatkowe 8 mld zł uzupełnienia subwencyjnego jako rekompensata zmniejszonych w 2022 r dochodów PIT ,

udziału w podatku CIT – wyniosło blisko 11,4 mld zł i było wyższe o 10,7 proc. r/r (tj. 1,1 mld zł).

Wykonane dochody majątkowe w JST na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie ponad 17 mld zł, co stanowiło 39,4 proc. rocznego planu (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku spadek o 1,3 mld zł, tj. o 7,1 proc.).

Wydatki budżetowe

Wykonane wydatki ogółem w JST na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie blisko 235,9 mld zł, co stanowiło 61,6 proc. rocznego planu (w porównaniu do wykonania za III kwartał 2021 r. wzrost o ponad 20,6 mld zł, tj. o 9,6 proc.).

Wykonane wydatki bieżące w JST na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie prawie 203,9 mld zł, co stanowiło 70,0 proc. rocznego planu (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrost o ponad 13,6 mld zł. tj. o 7,1 proc.).

Wydatki majątkowe samorządów wykonane w III kwartale 2022 r. wyniosły ponad 32 mld zł, co stanowiło 35,0 proc. planu (były wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. o prawie 7 mld zł tj. o 27,9 proc.).

Wynik budżetu

JST na koniec III kwartału 2022 r. wykonały nadwyżkę budżetową w kwocie prawie 14,9 mld zł (o 8,6 mld zł mniejszą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Wykonany wynik obrazuje stabilną sytuację finansową JST (por. tabela poniżej)

JST ogółem

Wykonanie III kwartał

2019

2020

2021

2022

wmld zł

Wynik

14,0

18,8

23,4

14,9

JST planują na 2022 r. (wg planu po zmianach na koniec III kwartału br.) deficyt budżetowy w wysokości aż 46,8 mld zł.

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)

Jst Wykonały nadwyżkę operacyjną w wySokości blisko 29,9 mld zł (o neiecałe 300 mln zł mniejszą niż waNAnogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym naly z zaznacras

JST ogółem

Wykonanie III kwartał

2019

2020

2021

2022

wmld zł

Wynik bieżący

27,6

24,9

30,1

29,9

Planowana en 2022 r. nadwyżka operacyjna budżetów JST (wg planu po zmianach na koniec III kwartału br.) wynosi tylko nieznacznie ponad 1,5 mld zł.

Kwota długu

Kwota długu na koniec III kw. 2022 r. wyniosła 86 538 millones zł,

w porównaniu do I kw. 2022 r. (88 867 mln zł) stanowi a spadek o 2 329 mln zł.

w porównaniu do IV kw. 2021 r. (91 123 mln zł) stanowi a spadek o 4 585 mln zł.

Środki do dyspozycji

Na rachunkach bankowych JST dysponują wg. stanu na koniec III kw. środkami w kwocie prawie 67 mld zł.

OSI MIL