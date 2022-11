25.11.2022 Rusza VIII edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W tym roku zapoznamy młodzież szkolną z pojęciem budżetu – zarówno na poziomie gospodarstwa domowego, jak i na szczeblu państwa.

Uczniowie dowiedzą się w jaki sposób powstaje budżet obywatelski, a także jak każdy z nas może wpływać na inwestycje w swojej okolicy.

Odbiorcą „Finansoaktywnych” są uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz ich nauczyciele.

Programa organizowany przez Ministerstwo Finansów odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Misją programu „Finansoaktywni” jest edukacja młodzieży w temacie zarządzania finansami. Tegoroczna edycja jest realizowana pod hasłem „Budżet. ¡Plan do działania!” Uczniowie dowiedzą się, jakie korzyści przynosi odpowiedzialne planowanie wydatków, skąd biorą się finanse państwa oraz jak wspierać swoją lokalną społeczność poprzez korzystanie z budżetu obywatelskiego.

Chcemy, żeby młodzież zdawała sobie sprawę jak ważne dla naszego codziennego życia jest mądre planowanie wydatków oraz, że odpowiedzialne dysponowanie pieniędzmi po prostu się opłaca. Budujemy w młodzieży przekonanie, że swoimi decyzjami i działaniami może uczestniczyć w kształtowaniu i rozwijaniu swojego otoczenia, a przez to być częścią silnego społeczeństwa obywatelskiego. Zachęcam zarówno uczniów, jak i ich nauczycieli do wzięcia udziału w „Finansoaktywnych

– mówi ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.

Zdobyte umiejętności będzie można wykorzystać w praktyce! Uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie i przygotować propozycję projektu budżetu obywatelskiego o wartości do 150 tys. zł, który mógłby zostać zrealizowany w ich najbliższym sąsiedztwie. Częścią zadania jest też promocja projektu – poprzez przygotowanie plakatu i artykułu do gazetki szkolnej. Autorzy dziesięciu najciekawszych pomysłów wezmą udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy. Otrzymają też nagrody: głośniki bezprzewodowe oraz smart bandy. Na nauczycieli – opiekunów zwycięskich zespołów czekają czytniki e-booków.

Program Finansoaktywni od początku istnienia spotyka się z uznaniem zarówno wśród nauczycieli, jak i młodzieży. W ciągu 7 lat dotarł do ponad 5 tys. szkół w całej Polsce, a ubiegłoroczna edycja objęła ponad 35 tys. uczniów z 2 197 klas podstawowych! Atutem programu jest to, że pozwala on na realizację treści kształcenia zawartych w podstawie programowej – wiedzy o społeczeństwie, matematyki i informatyki, a scenariusz lekcji został sprofilowany pod względem wieku i wiedzy młodzieży

– mówi wicedyrektor Biura Komunikacji i Promocji, Sebastian Tomczak.

Jak wziąć udział w programie?

Programa „Finansoaktywni” rozpoczyna się 24 listopada br. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.finansoaktywni.pl. Do każdej szkoły zostanie dostarczony zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, który zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, prezentację, materialy video, plakat edukacyjny i kartę konkursową. Liczba zestawów jest ograniczona (525 sztuk). Jednak po wyczerpaniu zapasu materialy w wersji elektronicznej będzie można pobrać ze strony www.finansoaktywni.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu

Komisja Konkursowa wybierze 10 najlepszych pomysłów budżetu obywatelskiego zgłoszonego przez uczniów z całej Polski. Zwycięzcy (max. trzyosobowe zespoły) zostaną zaproszeni na dwudniową wycieczkę do Warszawy (14-15 czerwca 2023 r.). A wtedy, podczas uroczystego finału, uczniowie zaprezentują swoje prace i wraz z nauczycielami otrzymają nagrody.

Weź udział w VIII edycji Finansoaktywnych i wyrusz z nami w misję!

Dodatkowych informacji o Programie udzielą:

Marta Szczepańska – Ministerstwo Finansów, correo electrónico: marta.szczepanska@mf.gov.pl, tel. (48-22) 694-46-61;

Magdalena Sawa – Ministerstwo Finansów, correo electrónico: magdalena.sawa@mf.gov.pl, tel. (48-22) 694-45-59;

Emilia Potocka – correo electrónico: kontakt@finansoaktywni.pl, tel. 664-904-600

