Zaproszenie na XVI Forum Cen Transferowych24.11.2022

16.edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 6 grudnia 2022 r.

Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 5 grudnia 2022 r.

Podczas Forum zostaną zaprezentowane i przedyskutowane m.in. efekty prac niektórych grup roboczych działających przy Forum, dotyczące wpływu czynników kryzysowych na ceny transferowe oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy przede wszystkim wypracowywaniu takich rozwiązań, które będą uwzględniać uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku, jak rókniecz goŅar.

Jak wziąć udział en el XVI Foro Cen Transferowych

Posiedzenie odbędzie się online 6 grudnia br. od diosz. 10.00 está bien. 13.30 za pomocą aplikacji Equipos.

Spotkanie ma charakter otwarty – każdy zainteresowany może wziąć w nim udział. Chodzi o uwzględnienie jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 5 grudnia br. (poniedziałek) za pomocą formularza zgłoszeniowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres forum.tp@mf.gov.pl.

W przypadku potwierdzenia uczestnik otrzyma link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jak być na bieżąco z działalnością Foro

W zakładce Ceny transferowe na stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

