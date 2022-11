24.11.2022 Premier Mateusz Morawiecki na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Koszycach: jesteśmy razem wobec tych wielkich wyzwań, które są przed nami

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Grupa Wyszehradzka jest bardzo ważnym i efektywnym formatem współpracy regionalnej. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w szczycie państw V4 – Polaco, checo, Węgier i Słowacji – w Koszycach. Rozmowy między premierami dotyczyły bezpieczeństwa Strategicznego oraz kontynuacji współpracy sektorowej przy poszczególnych projektach. Podniesiono przede wszystkim tematy energetyki, wojny na terenie Ukrainy i migracji. Premier Mateusz Morawiecki uzyskał od premiera Viktora Orbana jasną deklarację, że Węgry przystąpią do ratyfikacji rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię już na pierwszej sesji parlamentarnej nadchodzącego roku.

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej

– W ostatnich miesiącach niektórzy patrzyli na nas przez pryzmat tego, co nas różni. A my doszliśmy do jednoznacznego wniosku, że powinniśmy patrzeć na to, jak bardzo siebie potrzebujemy i jak mocno łączy nas wiele tematów – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.Spotkanie premierów Polski, Słowacji, Czech i Węgier w Koszycach jest okazją do rozmów z naszymi bliskimi sąsiadami o tematach, które wspólnie dotyczą naszych krajów. Dzisiaj są to przede wszystkim tematy bezpieczeństwa Strategicznego – walka z kryzysem energetycznym, wsparcie dla Ukrainy, wzmocnienie obronności i zabezpieczenie naszych krajów przed nielegalnymi migracjami. Formato Grupy Wyszehradzkiej nie raz już pokazał swoją skuteczność i potencjał w budowaniu wspólnych stanowisk wokół interesów naszego regionu. Każde spotkanie Grupy Wyszehradzkiej to pozytywne konkluzje i konstruktywne wnioski. Polska będzie aktywnie angażować się w dalsze działania w tym formacie na wielu płaszczyznach.

Węgry zobowiązały się do ratyfikacji rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję

Szef polskiego rządu podczas rozmów w Koszycach zwrócił się do premiera Węgier Viktora Orbana o jak najszybszą ratyfikację rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię. El primer ministro Viktor Orban zadeklarował, że dopilnuje, aby węgierski parlament dokończył proces ratyfikacji na pierwszym posiedzeniu w nadchodzącym roku. Rozszerzenie NATO jest niezwykle ważne dla wzmocnienia obronności naszego regionu, wschodniej flanki NATO, szczególnie wobec rosyjskiego imperializmu.– Zwróciłem się do premiera Viktora Orbana o jak najszybszą ratyfikację możliwości wejścji Finlandia. Uzyskałem taką obietnicę. Broma de datos konkretna. Jest zobowiązanie po stronie Węgier i bardzo za to dziękuję – przekazał szef polskiego rządu.

Rosja posuwa się do ordynarnego terroryzmu na terenie Ucrania

Rosja w sposób barbarzyński i desperacki atakuje ukraińską ludność cywilną oraz infrastrukturę krytyczną. Kreml chce odciąć bezbronnych cywilów od prądu, ciepła czy bieżącej wody.– Te najbliższe miesiące mogą być bardzo trudne, bo przecież idzie zima. Rosjanie z premedytacją bombardują infrastrukturę energetyczną pozbawiając ludzi na Ukrainie prądu, ciepła i prowadząc do dramatu humanitarnego – powiedział Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierami Czech, Słowacji i Węgier. Powinniśmy wspólnie oszacować potrzeby, aby zapewnić niezbędną pomoc finansową i humanitarną. Musimy również mówić wspólnym głosem na forum unijnym, żeby ukierunkować wsparcie europejskie na nasze kraje.

Polska bezpiecznym domem dla uchodźców z Ucrania

Szef polskiego rządu zaznaczył, że nadchodząca zima będzie wymagała od nas odpowiedzialności i gotowości do pomocy dla tysięcy obywateli Ukrainy, którzy potencjalnie będą musieli schronić się w Europie na czas. Nasze kraje muszą być gotowe na pomoc kolejnym uchodźcom w najbliższym czasie. Jasno przedstawiamy sytuację, że Polska, Słowacja, Czechy i Węgry biorą na siebie ogromny ciężar i koszty pomocy dla Ukrainy – potrzebujemy odpowiedzialnej postawy i jednoznacznego wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, solidarność europejska musi zostać pokazana i poparta konkretnymi działaniami. Tego oczekują nasi obywatele od Europy.– Komisja Europejska powinna dużo więcej pomagać tym krajom, takim jak nasze kraje Grupy Wyszehradzkiej, które poniosły spory koszt. Wykonaliśmy ogromny wysiłek, aby pomóc Ukrainie i Ukraińcom przetrwać te pierwsze miesiące wojny – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Grupa Wyszehradzka wspiera polskie propozycje rozwiązań w kwestiach energetyki

– Grupa Wyszehradzka na trwale wpisała się w architekturę europejskiego bezpieczeństwa. Nie tylko zajmujemy się sprawami gospodarczymi i współpracy gospodarczej, turystycznej, kulturalnej czy społecznej, ale dziś koncentrujemy się przede wszystkim na tematyce bezpieczeństwa militarnego i energetycznego – podkreślił szef polskiego rządu.W ramach rozmów, premier Mateusz Morawiecki przedstawił jak ważne jest, aby dążyć do niezależności energetycznej, w szczególności niezależności od rosyjskich surowców. Rosja nie jest wiarygodnym partnerem – zarówno Strategicznie jak i moralnie – Europa nie może polegać na rosyjskich dostawach gazu czy węgla. Grupa Wyszehradzka przedstawia wspólne stanowisko w tej kwestii i będzie wzajemnie się wspierała na forum unijnym, we wdrażaniu możliwych rozwiązań dla kryzysu energetyczwynego.Aktualne propozycje Komisji Europejskiej w tym temacie sąąniececy. Polska wraz z Czechami, Słowacją i Węgrami jasno opowiada się za odważniejszymi i skuteczniejszymi rozwiązaniami. Razem zgadzamy się, że Unia Europejska musi zamrozić ceny za emisję dwutlenku węgla (tzw. ETS) i wprowadzić maksymalny pułap ceny gazu na niższym poziomie, niż jest to proponowane dzisiaj przez Komisję Europejską.

Migración – wspólne wyzwanie

Rozmawiamy o możliwych usprawnieniach w ochronie granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz sposobach na zmniejszenie presji migracyjnej. Broma para kwestia, w której mamy wspólne poglądy i działamy ramię w ramię, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych obywateli i całej strefy Schengen. Premier odniósł się do skutecznie odpartego przez Polskę ataku hybrydowego na nasze granice w zeszłym roku oraz zaznaczył, że nie możemy tracić czujności. Obroniliśmy się przed próbą desestabilizacji przez reżim Łukaszenki i Kreml oraz zabezpieczyliśmy naszą granicę budując fizyczne zabezpieczenia. – Dziś mamy więcej spokoju na wschodniej flance. Wiemy, że od południa grożą kolejne fale migracyjne. W pełni wspieramy Węgry, Słowację, Republikę Czeską, Austrię, Serbię w ich wysiłkach obrony zewnętrznych granic, bo suwerenne państwa muszą móc chronić swoje granice zewnętrzne – powiedział szef polskiego rz.

