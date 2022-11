24.11.2022 Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w otwarciu jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w otwarciu jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE24.11.2022

24 listopada w Warszawie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wziął udział w otwarciu 20. jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. W odbywającym się w Sejmie dwudniowym wydarzeniu pod hasłem „Wojna na Ukrainie: rola OBWE i parlamentów narodowych” bierze udział około 200 parlamentarzystów z 52 państw.

– Chciałbym powiedzieć, że udało nam się wspólnie utrzymać podstawowe funkcje OBWE. Ale co najważniejsze zapewniliśmy, że wielkie normatywne dziedzictwo tej Organizacji nadal obowiązuje i nadal ma znaczenie – powiedział minister Rau.- Osobiście jestem przekonany, że udało nam się obronić to, co nazywam przyzwoitością Organizacji – dodał szef polskiej dyplomacji, przedstawiając osiągnięcia i ocenę dobiegającego końca polskiego Przewodnictwa w OBWE.

Oprócz ministra Raua, występującego w charakterze urzędującego Przewodniczącego OBWE, w sesji otwarcia wystąpili Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz Prezydent Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Margareta Cederfelt.

Głównym zadaniem powstałego w 1992 r. Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE (ZP OBWE) jest ułatwianie dialogu międzyparlamentarnego w celu umacniania bezpieczeństwa i współpracy w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim. Członkami Zgromadzenia jest 323 parlamentarzystów z 57 państw uczestniczących.

