21.11.2022 Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Finansów z dyrektorem TAXUD.D

​​​​Wiceminister finansów Artur Soboń i szef KAS Bartosz Zbaraszczuk spotkali się z dyrektorem TAXUD.D Benjaminem Angelem.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów w obszarze podatków bezpośrednich.

Ważnym punktem w dyskusji była aktualna sytuacja uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Tematem dyskusji była m.in. dwufilarowa globalna reforma podatkowa. Rozmowy dotyczyły również projektów legislacyjnych w zakresie dyrektywy Unshell oraz DEBRA. Ta pierwsza ma przeciwdziałać praktykom unikania i uchylania się od opodatkowania za pomocą przedsiębiorstw fasadowych. Druga ma rozwiązać problema podatkowej nierówności pomiędzy finansowaniem długiem a kapitałem.

W trakcie spotkania przedstawiciele MF i TAXUD.D rozmawiali również o nadchodzących inicjatywach min.:

BEFIT – czyli nowych ramach opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w Europie,

SAFE – mającej na celu ograniczenie roli, którą mogą odgrywać podmioty sprzyjające w ułatwianiu powstawania uzgodnień lub systemów prowadzących do uchylania się od opodatkowania lub do agresywnego planowania podatkowego,

DAC8 – projektu dyrektywy, który będzie koncentrować się na obowiązkach sprawozdawczych skierowanych do podmiotów świadczących usługi w zakresie kryptoaktywów.

Wiceminister Soboń wskazał, że Polska pozostaje w pełni zaangażowana w budowę uczciwego i efektywnego systemu podatkowego służącego walce z unikaniem i uchylaniem się od płacenia podatków.

Popieramy podejmowanie na szczeblu wspólnotowym działań zmierzających do wykazywania i opodatkowania zysków w państwie faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa

– powiedział Artur Soboń.

W rozmowie zwrócił uwagę na aspekt wyboru właściwej podstawy prawnej.

Widzimy coraz więcej inicjatyw mających elementy podatkowe, przy których odchodzi się od procedry jednomyślności. Rozumiemy, że czasem takie działania ułatwiają przyspieszenie procesu decyzyjnego, tym niemniej kwestia zwiększenia efektywności procesu decyzyjnego nie może być celem samym w sobie

– wskazał wiceminister.

Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk potwierdził, że w ostatnich latach nabrała tempa współpraca administracyjna w dziedzinie wymiany informacji podatkowych na szczeblu unijnym i globalnym.

Krajowa Administracja Skarbowa jest w pełni zaangażowana w realizację zobowiązań w zakresie wdrażania wszystkich standardów w tym obszarze

– podkreślił szef KAS.

Tematem rozmowy była również aktualna sytuacja uchodźców z Ukrainy w naszym kraju oraz zaangażowanie Polski w pomoc na rzecz uchodźców, również tą podatkową.

Jednym z punktów spotkania był dalszy rozwój współpracy administracyjnej związanej z wymianą informacji podatkowych z państwami trzecimi.

