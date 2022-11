20.11.2022 helsinki Premier w Finlandii: Musimy odeprzeć zagrożenie ze strony Rosji raz na zawsze

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier w Finlandii: Musimy odeprzeć zagrożenie ze strony Rosji raz na zawsze20.11.2022

Polityka wschodnia, bezpieczeństwo i obrona oraz współpraca regionalna to główne tematy rozmów premiera Mateusza Morawieckiego i premier Finlandii Sanny Marin w Helsinkach. Omówiono też bieżącą agendę europejską – w tym tematy energetyczne i gospodarcze, w szczególności związane z zagrożeniem ze strony Rosji i ataku na teren Ukrainy. Szef rząd podkreślił konieczność dalszych sankcji wobec Rosji, jak dodał dziś cały świat płaci za rosyjską agresję, ale to Rosja powinna zapłacić za wszystkie swoje zbrodnie.

Mimo strat w związku z obecnymi sankcjami Rosja jest nadal wielkim zagrożeniem

– Sankcje są skuteczne i musimy rozwijać je mimo, że nie pozostawiają bez śladu naszych gospodarek – powiedział premier po zakończeniu rozmów. Wskazał na dużą rolę zachowania silnego stanowiska w tej kwestii i konieczność wyjaśniania wszystkim powodów obecnego kryzysu gospodarczego. Podziękował także premier Finlandii za wspólne stanowisko w tym temacie.

Szef rządu wskazał też na konieczność przekazania zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej jak i oligarchów rosyjskich na rzecz odbudowy Ukrainy. – Tych środków nie można tylko zamrozić, ponieważ zamrożone aktywna nabierają wartości w niektórych przypadkach. Musimy spowodować, aby te środki zostały wykorzystane do odbudowy Ukrainy i żeby oni odczuli ból z tym związany – kontynuował.

Spotkanie premierów odbyło się tuż przed grudniowym posiedzeniem Rady Europejskiej. Bieżąca agenda planowanego spotkania zakłada takie tematy jak, wojna w Ukrainie i pomoc dla tego kraju, sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwo i obrona.

Stosunki polsko-fińskie – bezpieczeństwo, obrona oraz współpraca regionalna

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił jak wysoko oceniamy współpracę naszych krajów, zwłaszcza w zakresie polityki wschodniej, bezpieczeństwa i obrony. – Política Zjednoczeni, zjednoczone społeczeństwa to największa siła każdego kraju. Bezpieczeństwo naszych granic to nie jest jednak kwestia lokalna, bowiem ma wymiar światowy.

Kontynuując wskazał, że NATO jest najsilniejszym sojuszem obronnym w historii, z uwagi na solidarność i siłę poszczególnych członków. – Dlatego tak ważne jest przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO w krótkim czasie. W pełni wspieramy wysiłki Finlandii na tej drodze – mówił premier. Finlandia i Szwecja kandydują do członkostwa w NATO. Nasz rząd wspiera aspiracje tych krajów. Polska wyraziła zgodę na przyjęcie obu krajów do NATO.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL