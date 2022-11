19.11.2022 Po 28 latach do Grajewa wróci Wojsko Polskie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Po 28 latach do Grajewa wróci Wojsko Polskie. Jednostkę wojskową w Grajewie zlikwidowano w 1994 r., dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca wojsko w tym mieście – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas wizyty na Podlasiu.

19 listopada szef MON podpisał w Grajewie porozumienie z lokalnymi władzami o udostępnieniu nieruchomości na rzecz powstającej w mieście jednostki wojskowej oraz spotkał się z żołnierzami, którzy służą na Podlasiu, uczniami klas mundurowych i mieszkańcami regionu.

Podpisane dziś porozumienie obejmuje nieruchomości będące własnością miasta Grajewo oraz będące w zarządzie Lasów Państwowych. Łącznie Wojsko Polskie pozyska zwarty kompleks o powierzchni niemal 57 ha. Dodatkowo, pod planowaną jednostkę wojskową przekazana zostanie nieruchomość w Wojewodzinie koło Grajewa o powierzchni 14,5 ha.

Ta jednostka, która powstanie niebawem w Grajewie, będzie wchodziła w skład nowej dywizji – Podlaskiej Dywizji Wojska Polskiego, kolejnej dywizji sformowanej na wschodzie naszego kraju.(…) My zrobimy wszystko, polskie władze zrobią wszystko, żeby ziemia polska nie była zajęta przez odbudowujące się imperium rosyjskie. Żeby tak się stało, Wojsko Polskie musi być silne i liczne, uzbrojone w nowoczesną broń i konsekwentnie ten proces przeprowadzamy. (…) „Dlatego w Grajewie i w powiecie grajewskim będzie brygada zmotoryzowana. Będzie na terenach, które dziś zostały przekazane Wojsku Polskiemu przez władze lokalne

– poinformował wicepremier M. Błaszczak.

Szef MON przypomniał, że priorytetem rządu jest wzmacnianie bezpieczeństwa. To zadanie realizowane jest poprzez rozbudowę jednostek wojskowych, zwiększanie liczebne wojska, prowadzoną modernizację oraz rozwój współpracy sojuszniczej.

Będziemy wzmacniać Wojsko Polskie tak, żeby Polska była bezpieczna tak, żeby odstraszyć agresora (…) Wzmacniamy polskie siły zbrojne, zacieśniamy relacje sojusznicze w ramach NATO i dzięki temu odstraszamy agresora

– mówił M. Błaszczak.

Szef MON przypomniał, że to już kolejny projekt związany ze wzmacnianiem zdolności obronnych, który będzie realizowany na Podlasiu, na wchodzie Polski. Przypomniał, że w listopadzie br. podpisane zostało porozumienie o przekazaniu gruntów pod jednostkę wojskową, która ma powstać w Kolnie również w ramach Podlaskiej Dywizji Wojska Polskiego.

Wicepremier M. Błaszczak zachęcał do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Zaznaczył, że służba w wojsku jest inwestycją w nasze wspólne bezpieczeństwo i daje możliwości rozwoju osobistego.

Zachęcam nie tylko tę młodzież, która jest tu dziś z nami do wstępowania do Wojska Polskiego. Zachęcam wszystkich. Służba w wojsku to dobra inwestycja na przyszłość

– mówił wicepremier.

Minister przypomniał także o prowadzonej aktualnie przez Wojsko Polskie akcji „Trenuj z wojskiem”. W każdą sobotę, w wybranych jednostkach wojskowych, ochotnicy mogą szkolić się pod okiem wojskowych instruktorów – wśród zajęć jest m. in. obsługa broni, udzielanie pierwszej pomocy medycznej czy walka wręcz.

