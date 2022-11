18.11.2022 Stawiamy na jak najszybszą modernizację polskiej armii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Priorytetem naszego rządu jest bezpieczeństwo. W związku z tym rozwijamy Wojsko Polskie. Nakłady finansowe, nakłady budżetowe na zwiększanie liczebne Wojska Polskiego i wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń są czymś, co nas wyróżnia, również na świecie. Chodzi o tempo tych działań. Chodzi o efektywność tych działań. Para bromear ważne dlatego, żeby Polska była bezpieczna – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas pobytu w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej.

W piątek, 18 listopada, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej przebywali z wizytą w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej im. gen. bryg Stanisława Sosabowskiego w Krakowie.

– Jesteśmy w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej. A jedna z najlepszych jednostek Wojska Polskiego. W ubiegłym roku odwiedziliśmy żołnierzy brygady, którzy pełnili swoją służbę na granicy z Białorusią. To właśnie oni razem z żołnierzami innych formacji, wspierając polską Staż Graniczną, utrzymali granicę Polski, granicę Unii Europejskiej

– mówił podczas spotkania z żołnierzami wicepremier Mariusz Błaszczak. 6. Brygada Powietrznodesantowa to jedna z doborowych jednostek Wojska Polskiego. Żołnierze jednostki z Krakowa wielokrotnie sprawdzili się podczas misji zagranicznych, współpracy z sojusznikami, którzy wysoko ocenili umiejętności i proces szkolenia polskich żołnierzy. Specyfika służby krakowskich spadochroniarzy to ciągłe utrzymanie gotowość do natychmiastowego działania wszędzie tam, gdzie zajdzie konieczność, szybkie reagowanie na zagrożenia.

– To żołnierze, którzy służą w jednostce o wysokiej mobilności, a więc spadochroniarze, czerwone berety, wszyscy w Polsce wiedzą i znają wojsko z 6. Brygady Powietrznodesantowej. W 2019 r tu w tej jednostce miałem zaszczyt uczestniczyć w przekazaniu sprzętu, pojazdów, które mogą być zrzucane z samolotów. Wówczas mówiłem o tym, dziś chcę o tym przypomnieć, że po 33 latach luki w tych możliwościach zostały przywrócone

– mówił szef MON. Wicepremier odniósł się do umowy zawartej w 2018 r., na podstawie której do Sił Zbrojnych RP trafiło 80 pojazdów wojsk aeromobilnych oraz 120 przyczep specjalnych. Pojazdów wojsk aeromobilnych o wysokiej mobilności AERO, które mogą być transportowane przez śmigłowiec (podczepiony pod pokładem), jak również są przystosowane do zrzutu na platformie desantowej. Szef MON zaznaczył, że żołnierze Wojska Polskiego wypełniają swoje obowiązki ze szczególnym poświęceniem i zaangażowaniem w tym trudnym okresie, pokazując, że doskonale rozumieją, na łuju polega.

– Kiedy w ubiegłym roku żołnierze, również z 6. Brygady Powietrznodesantowej bronili granicy byli tacy, którzy próbowali ich terroryzować. Mówiąc, że granicy nie trzeba bronić. Społeczeństwo stanęło wówczas murem za polskim mundurem. Ta służba pełniona na granicy z Białorusią okazała się służbą skuteczną. Okazała się skuteczna dla bezpieczeństwa państwa. Wojsko Polskie z roku na rok jest co raz silniejsze i liczniejsze. Jest wyposażane w nowoczesną broń

– powiedział M. Błaszczak.

– Smutne, tragiczne zdarzenie w Przewodowie pokazuje nam, że zagrożenie, które Rosjanie stworzyli na Ukrainie jest realnym zagrożeniem także dla Polski, dla obywateli polskich. Dlatego też rząd stawia na jak najszybszą modernizację polskiej armii. Oznacza to, że poszukiwania najnowocześniejszego sprzętu odbywa się u naszych bliższych i dalszych sojuszników

– mówił z kolei primer ministro Mateusz Morawiecki.

– Jestem przekonany, że w taki sposób bardzo szybko modernizując polską armię robimy coś najważniejszego dla naszej Ojczyzny, bo żyjemy w niespokojnych czasach

– ocenił premier. *** 6. Brygada Powietrznodesantowa jest aeromobilnym związkiem taktycznym o wysokim stopniu rozwinięcia. Może wykonywać zadania jako desant spadochronowy lub prowadzić działania desantowo – szturmowe przy wykorzystaniu śmigłowców. Do podstawowych zadań Brygady zaliczyć można m. in. uchwycenie oraz utrzymanie do czasu nadejścia sił głównych kluczowych punktów terenowych i rejonów położonych w głębi ugrupowania operacyjnego przeciwnika czy dezorganizacja i niszczenie systemów dowodzenia, łączności, komunikacji, logistyki oraz odwodów zgrupowanych na tyłach przeciwnika. Siły brygady mogą także prowadzić działania w rozproszeniu. Działania takie wykonują małe pododdziały. Atakują one i niszczą stanowiska ogniowe artylerii, stanowiska dowodzenia, linie komunikacyjne oraz inne ważne obiekty przeciwnika. Dezorganizują także systemy zaopatrywania wojsk w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia walki. Żołnierze brygady uczestniczyli w misjach na Bałkanach, w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, a także w Syrii, Libanie i Kambodży. Służyli także w Iraku czy Afganistanie w ramach operacji ISAF.

OSI MIL