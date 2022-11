Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd prowadzi aktywną politykę związaną z obronnością naszego kraju. Działania te jeszcze bardziej przyspieszyły w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Aby zabezpieczyć nasz kraj postanowiliśmy, że w 2023 r. wydatki na polskie wojsko zwiększą się z 2,2 proc. PKB hacer 3 proc. PKB. Oznacza to, że Polska będzie jednym z liderów NATO, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. Chcemy także, aby nasza armia zwiększyła się do ok. 300 tys. żołnierzy. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził 6. Brygadę Powietrznodesantową im. gen. bryg Stanisława Sosabowskiego w Krakowie.

Zabezpieczamy Polskę przed potencjalnymi ryzykami

„Stawiamy na jak najszybszą modernizację polskiej armii” – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki. „Wiemy doskonale, że tylko wojsko, które jest wyposażone w najnowocześniejszą broń, może poradzić sobie z zagrożeniami” – dodał.

Jak podkreślił szef rządu, Wojsko Polskie jest coraz lepiej wyposażone i szkolone. Jest także przesuwane w kierunku wschodniej części naszego kraju. „Robimy to po to, aby jak najlepiej zabezpieczyć się przed potencjalnymi i rzeczywistymi ryzykami” – zaznaczył premier. „Jesteśmy dzisiaj po bezpiecznej stronie świata, ale widzimy, co dzieje się tuż za wschodnią flanką NATO i UE” – wyjaśnił.

Rozwój polskiej armii

Bezpieczeństwo Polaków jest dla nas absolutnym priorytetem. Dlatego przyjęliśmy ustawę o obronie ojczyzny, która zwiększa finansowanie i liczebność Sił Zbrojnych. W przyszłym roku wydatki na polskie wojsko zwiększą się z 2,2 proc. PKB hacer 3 proc. PKB. Poziom ten stawia nasz kraj wśród liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia.

Aby zabezpieczyć nasz kraj, zwiększymy także liczebność polskiej armii do ok. 300 tys. żołnierzy. Będzie a bien. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Desde 2015 r. liczba polskich wojskowych wzrosła z 95 tys. hacer ponad 153 tys. obecnie (żołnierze zawodowi, WOT oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej).

Na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej zbudowaliśmy zaporę, która skutecznie chroni przed hybrydowymi atakami reżimu Łukaszenki. Trwa także budowa zapory na granicy z Rosją.

Modernizacja wojska

Przyjęliśmy Plan Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035. Para jeden z najistotniejszych dokumentów, który przewiduje wydatki na modernizację armii, na miarę oczekiwań żołnierzy polskiego wojska.

W ramach planu przewidujemy przeznaczyć aż 649 mld zł, min. na nowe uzbrojenie i wyposażenie dla tych, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. To największe pieniądze w historii dla polskiego wojska.

6. Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg Stanisława Franciszka Sosabowskiego

6. Brygada to aeromobilny związek taktyczny, o wysokim stopniu rozwinięcia. Może wykonywać zadania, jako desant spadochronowy lub prowadzić działania desantowo-szturmowe, przy wykorzystaniu śmigłowców.

Jednostka wystawiała siły do ​​kilku polskich kontyngentów wojskowych, m.in. na terytorium por łej Jugosławii, Iraku oraz Afganistanu. W 2022 r. brała udział w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW KFOR) w Kosowie.

