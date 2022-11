17.11.2022 Wizyta ministro finansów Magdaleny Rzeczkowskiej w Korei Południowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta ministro finansów Magdaleny Rzeczkowskiej w Korei Południowej17.11.2022

16-18 listopada br. odbywa się oficjalna wizyta minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej w Korei Południowej.

W delegacji udział wzięli również m.in. Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Tadeusz Kościński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem wizyty jest omówienie planowanych inwestycji i dotychczasowej współpracy z rządem koreańskim w sprawach obronnych, która przyczynia się do wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Polska delegacja miała możliwości spotkania z wicepremierem, ministrem gospodarki i finansów Kyungho Choo oraz kierownictwem Korea Development Bank i Korea EXIM Bank. Rozmowy dotyczyły dwustronnej współpracy gospodarczej, jak również kwestii finansowania zakupu koreańskiego sprzętu wojskowego, który jest przez Polskę postrzegany jako strategiczny projekt długoterminowy, wymagający ścisłej współpracy finansowej ministrów finansów i instytucji finansowych Polski i Korei Płd.

Współpraca inwestycyjna

Corea jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski w Azji. Jak podaje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w 2021 roku Korea była największym inwestorem w Polsce pod względem nakładów finansowych. Wartość koreańskich inwestycji w Polsce w 2021 roku była szacowana na 1,9 mld euro. Inwestycje tego kraju w Polsce wzmacniają ekosystem gospodarczy o wysoko zaawansowane technologie. Dialog na temat współpracy w sektorach obronnym i energetycznym, w tym nuklearny oraz podpisanie umów ramowych w dziedzinie uzbrojenia są zapowiedzią wieloletniej współpracy Strategicznej.

Nową jakość w relacjach zapewnia nie tylko koreańskie zaawansowanie technologiczne i niezależność w sektorze wojskowym, ale również stabilne fundamenty polskiej gospodarki oraz nasze członkostwo w organizacjach międzynarodowych, stwarzając przyjazne i bezpieczne warunki dla koreańskich inwestorów w Polsce.

Ucrania

Strona polska i koreańska omówiły również kwestię wsparcia Ukrainy w powojennej odbudowie, która będzie prawdziwym wyzwaniem społeczności międzynarodowej. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska wyjaśniła, że ​​polskie podmioty mają duże doświadczenie na rynku regionalnym i mogłyby uczestniczyć w procesie odbudowy we współpracy z firmami z krajów trzecich, w tym z Korei.

Rekonstrukcja Ukrainy przy udziale wsparcia międzynarodowego mogłaby się przyczynić do osiągnięcia wysokich standardów międzynarodowych w zakresie polityki klimatycznej, cyfryzacji, praworządności, polityki antykorupcyjnej i dodzenia rzą.

