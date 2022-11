16.11.2022 Uroczystość przekazania srebrnej zastawy Poselstwa II RP w Madrycie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Uroczystość przekazania srebrnej zastawy Poselstwa II RP w Madrycie16.11.2022

16 listopada 2022 roku pan Piotr Potocki przekazał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych pochodzącą z lat 30-tych XX wieku srebrną zastawę Poselstwa II RP w Madrycie. Uroczystość przekazania depozytu odbyła się w ramach obchodów Dnia Służby Zagranicznej 2022.

Piotr Potocki jest synem Józefa Alfreda Potockiego, który w latach 1919–1955 pracował jako polski dyplomata, m.in. w Londynie, Paryżu i Angers. 1 czerwca 1944 r. objął stanowisko encargado de negocios Rzeczypospolitej Polskiej w Hiszpanii. Misję pełnił do listopada 1955 r.

Depozyt zwracany do MSZ był przechowywany przez rodzinę Potockich w Madrycie i składa się z zestawu sztućców stołowych cechowanych znakiem imiennym J.C. – Józefa Cynowskiego oraz negatywowo H. J. W-wa – Henryka Juwilera, datowanych na 392 dor 19392 od. Wedle obecnych cen w handlu antykwariackim tego typu sztućce są liczone po ok. 5000 EUR/kg. Waga zastawy wynosi ponad 20 kg.

Na prośbę ministra Zbigniewa Raua Piotr Potocki zgodził się przekazać depozyt na rzecz Skarbu Państwa.

