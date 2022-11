16.11.2022 Resort finansów na HackYeah 2022. Podejmij wyzwanie!

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) kolejny raz będą partnerem maratonu informatycznego HackYeah.

W tym roku zgłosiliśmy do konkursu dwa zadania. Jedno z obszaru komunikacji z podatnikami, una información de análisis de drugie z obszaru.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska MF w strefie partnerskiej.

W fin de semana (19-20 listopada) eksperci z MF i KAS wezmą udział w największym maratonie informatycznym HackYeah. Wydarzenie odbędzie się w Tauron Arenie w Krakowie i będzie miało formę stacjonarną.

Ministerstwo Finansów bierze udział w hackathonie od 2017 r. Angażując przedsiębiorców, urzędników i wszystkich tych, którzy swoimi pomysłami mogą pomóc w transformacji polskiego sektora publicznego, udało się z powodzeniem zrealizować kilka potrzeb biznesowych resortu finansów. Zbudowaliśmy wspólnie elementy cyfrowego świata takie jak DIGITAL TAX – rozwiązanie z zakresu digitalizacji deklaracji, OPENER.GOV – rozwiązanie do weryfikacji formatów plików składanych przez podatników, czy OKO – aplikację oznaczającą anomalie na obrazach RTG, która zwiększa skuteczność w wykrywaniu prób przemytu.

W tym roku chcemy pozyskać kolejne innowacyjne narzędzia, które pomogą nam w codziennej pracy, ułatwiając tworzenie przesyłek hybrydowych wysyłanych podatnikom, a także analizowanie informacji i eliminowanie fake newsów

– podkreśla zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

W trakcie hackathonu, na stoisku MF w strefie partnerskiej, eksperci z resortu finansów będą informować o szczegółach przygotowanych zadań a także wspeerać uczestników w kwestiach merytorycznych i technicznych. Jedną z atrakcji stoiska będzie robot, który opowie o automatyzacji w Ministerstwie Finansów.

Formuła Maratonu ProgramistyCznego Skupia Nie Tylko Oferty Czy Dorobek Ugradowanych Firma, Ale Przede Wszystkim Korzysta Z Wiedzy I Umiejętności m.

Dla kogo?

Dla każdego. W wydarzeniu mogą wziąć udział studenci, programiści, project managerowie, inżynierowie, logistycy, analitycy czy gamerzy. Osoby desde 16 roku życia. Osoba niepełnoletnia może być uczestnikiem wyłącznie po otrzymaniu zgody opiekuna.

Gdzie y kiedy?

Wydarzenie startuje w sobotę 19 listopada o godz. 11:00, a zakończy się w niedzielę 20 listopada ok 18:30 w Tauron Arena Kraków. Na samo kodowanie przewidziano 24h.

Zasady Konkursu

Uczestnicy będą mieli do rozwiązania (indywidulanie lub zespół do 6 osób) zadania, w tym te przedstawione przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (w języku angielskim): https://hackyeah.pl/ oraz Discord. Szukajcie wyzwań: sendHybrid.GOV i Break the Fake.

Twórcy rozwiązań, które zostaną najwyżej ocenione przez Jury otrzymają nagrody pieniężne.

Podejmij wyzwanie!

