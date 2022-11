Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Głównymi tematami spotkania szefów dyplomacji państw UE były – oprócz agresji Rosji wobec Ukrainy – sytuacja w Regionie Wielkich Jezior oraz państw Balkanów Zachodnich. Na marginesie Rady odbyło się także spotkanie z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską.

W diskusji nt. agresji Rosji wobec Ministro de Ucrania Rau podkreślił, że jedynym sposobem na zakończenie wojny jest zwycięstwo Ukrainy, dla którego konieczne są dalsze dostawy sprzętu wojskowego, w tym w zakresie obrony przeciwlotniczej. Szef polskiej dyplomacji wyraził też oczekiwanie szybkiego wdrożenia szóstej transzy finansowania uzbrojenia z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz niezwłocznego uruchomienia misji wsparcia wojskowego UE na rzecz Ukrainy, której wielonarodowe dowództwo operacyjne będzie się mieścić w Polsce. Ministro Rau opowiedział się także za szybkim przyjęciem kolejnego, 9. pakietu sankcji, w którym dotychczasowe środki zostaną rozszerzone, wzmocnione i uszczelnione. W szczególności powinno to dotyczyć transferu zachodnich technologii do Rosji oraz obszaru energetycznego i finansowego.

Ministro Rau podkreślił, że wysiłki Kijowa we wdrażaniu priorytetowych reform, wskazanych w czerwcowej opinii Komisji Europejskiej nt. wniosku akcesyjnego, powinny zostać wzięte pod uwagę w procesie decyzyjnym po stronie UE. Zaznaczył jednocześnie, że odbudowa Ukrainy będzie musiała być ściśle skoordynowana z programem reform zbliżających ją do członkostwa w UE. Wyraził przekonanie, że Unia Europejska powinna być gotowa do długotrwałego prowadzenia polityki odstraszania i powstrzymywania Rosji oraz osiągnięcia pełnej politycznej, gospodarczej i energetycznej niezależności od Moskwy.

W dyskusji poświęconej stosunkom UE z Regionem Wielkich Jezior, ministro Rau wyraził zaniepokojenie sytuacją we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Zaznaczył, że konieczne jest wsparcie sił bezpieczeństwa Kinszasy oraz wysiłków na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu. Szef polskiej dyplomacji poparł inicjatywę wypracowania nowej strategii UE wobec Regionu Wielkich Jezior, która w sposób bardziej realistyczny będzie wiązała wsparcie ze strony Unii z oczekiwanym przez UE zaangażowaniem krajów regionu w dłkąretanyace pro dłkąretaniace.

W części spotkania dotyczącej relacji UE z regionem Bałkanów Zachodnich, szef polskiej dyplomacji podkreślił konieczność wspierania krajów regionu w zwalczaniu negatywnych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę, takich jak zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, destabilizacja polityczna, dezinformacja i cyberataki na krytyczną infrastrukturę państwową. Minister podkreślił znaczenie procesu rozszerzenia UE jako najskuteczniejszego narzędzia zwiększania stabilności i bezpieczeństwa nie tylko regionu Bałkanów Zachodnich, ale także samej UE. Zaznaczył, że pełne dostosowanie krajów kandydujących do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE jest probierzem przywiązania do wspólnych wartości europejskich. Ocenił także, że wysiłki reformatorskie krajów regionu powinny być nagradzane – w tym kontekście Polska popiera zainicjowanie liberalizacji wizowej z Kosowem oraz nadanie Bośni i Hercegowinie statusu kraju kandydującego do UE, zgodnie z rekomendajicikazą Kobridjicją.

Podczas spotkania z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską szef polskiego MSZ podkreślił jej rolę w budowaniu demokracji na Białorusi oraz w pozyskiwaniu poparcia dla sprawy białoruskiej na forum międzynarodowym. Z uznaniem wyraził się o stanowisku białoruskiej opozycji wobec agresji Rosji przeciwko Ukrainie oraz zadeklarował, że wsparcie dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego pozostanie polskim priorytetem.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

fot. Sebastián Indra/ MSZ

OSI MIL