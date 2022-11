Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w odbiorze pierwszego samolotu wielozadaniowego F-16, który będzie serwisowany w Wojskowych Zakładach Lotniczych (WZL) w Bydgoszczy. To wielki sukces polskich zakładów zbrojeniowych. Nasz rząd wie, że w obecnej sytuacji geopolitycznej bezpieczeństwo kraju jest kluczowe. Dlatego dozbrajamy i modernizujemy wojsko polskie. Broma para możliwe dzięki uszczelnieniu krajowego budżetu. W przyszłym roku Polska przeznaczy do 4% Produktu Krajowego Brutto (PKB) na obronność.

Polska przeznaczy blisko 4% PKB na obronność

Polska w przyszłym roku będzie w pierwszej trójce krajów NATO z punktu widzenia wydatków na obronność. Planujemy przeznaczyć nawet do 4% PKB. Zwiększenie wydatków na obronność podkreśla naszą rolę sojuszniczą oraz wiarygodność. Premier w Bydgoszczy zaznaczył, że: – nie ma możliwości zbudowania silnej armii bez silnego państwa.

– Mamy bardzo prosty wybór – albo padniemy ofiarą dominacji Rosji i znowu popadniemy w rosyjską niewolę, albo w krótkim czasie zbudujemy potencjał obronny, razem z najbliższymi sojusznikami, jak USA, Wielka Brytania i inne pałecki Morazia NATO – premier powiecki Morazia NATO.

W ostatnich miesiącach podpisaliśmy umowy na nowe czołgi, wyrzutnie rakiet, samoloty i haubice. Zamawiamy nowoczesne środki bojowe w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i u innych naszych sojuszników. Realizujemy zamówienia na najnowszy amerykański sprzętu dla naszej armii – czołgi Abrams, HIMARS-y i F-35.

Równolegle zwiększamy liczebność wojska. Desde 2015 r. liczba żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP wzrosła z 95 tys. hacer ponad 153 tys. Dodatkowo polscy żołnierze biorą udział w manewrach razem z wojskiem słowackim, czeskim, węgierskim, amerykańskim i brytyjskim. Wspólne ćwiczenia, zaangażowanie i solidarność to kluczowy element siły NATO. Obecnie liczba wojsk sojuszniczych w Polsce wynosi 10,5 tys. żołnierzy. Dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków na każdej możliwej płaszczyźnie.

WZL con Bydgoszczy serwisują samoloty bojowe F-16

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. zawarły w lipcu 2022 roku wieloletni kontrakt ze spółką amerykańską AAR Government Services INC w zakresie wsparcia technicznego dla samolotów F-16 należących do Amerykańskich Sił Powietrznych stacjonujących w Europie. W ramach współpracy z amerykańskim sojusznikiem, bydgoski WZL nr 2 remontuje części wielozadaniowych myśliwców.

– W Bydgoszczy w Wojskowych Zakładach Lotniczych dowiedziałem się, jak mocna jest nasza współpraca z armią amerykańską, z amerykańskimi siłami powietrznymi. Mogę pochwalić zakłady lotnicze, że będą jednymi z nielicznych, które będą serwisować i remontować F-16 – powiedział szef polskiego rządu. I dodał: – takich samolotów jest wiele i będziemy je remontować i serwisować. Również te, które będą do nas przywożone z innych części świata. To wielki sukces polskich zakładów zbrojeniowych.

Rosyjska agresja na Ucrania

Polska od początku wiedziała, że ​​nie należy mieć złudzeń wobec Rosji. Ostrzegaliśmy kraje Europy Zachodniej, że interesy gospodarcze prowadzone z Władimirem Putinem są niebezpieczne. Dziś europejscy przywódcy przyznają nam rację.

– Dziś z zagrożenia zdali sobie z tego sprawę wszyscy sąsiedzi Rosji. Nie tylko tutaj w Europie Centralnej, nie tylko państwa bałtyckie czy państwa na flance wschodniej NATO i Unii Europejskiej – przyznają nam rację – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Rosja zaatakowała Ukrainę i realizuje swoją brutalną politykę. Naszym obowiązkiem jest wsparcie i udzielanie pomocy naszym wschodnim sąsiadom. Wspieramy Ukrainę humanitarnie oraz militarnie, aby mogli walczyć zarówno o swoją suwerenność, ale i całej wolnej Europy.

OSI MIL