11.11.2022 Nie otrzymaliśmy niepodległości za darmo

Nie otrzymaliśmy niepodległości za darmo. Dlatego trzeba ją cenić i chronić. Dlatego i dziś ramię w ramię z wolnymi narodami stajemy w imię słusznej sprawy. Dlatego my – Polska i Polacy – nie godzimy się na barbarzyństwo i burzenie przez Rosję współczesnej architektury bezpieczeństwa. Dlatego wspieramy walczący o suwerenność, wolność i godność naród ukraiński. Dlatego budujemy silne Wojsko Polskie i przypominamy wszystkim Polakom, że mamy wielką wspólną historię, która nas łączy i kształtuje jako naród – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak w 104. rocznicę odzyskania przzez.

11 listopada Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości. Centralne obchody święta z udziałem prezydenta A. Dudy, przedstawicieli władz państwowych, Wojska Polskiego, harcerzy, weteranów i mieszkańców stolicy oraz gości, którzy w tym dniu odwiedzili miasto odbyły się na placu Marsskiegofałka w Wars.

Przypominając historię i walkę o niepodległość prezydent A. Duda odniósł się do dzisiejszych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa.

Rzeczywistość ostatnich lat w bardzo gwałtowny sposób uświadomiła, co to znaczy mieć i nie mieć wolne suwerenne państwo, co to znaczy mieć i nie mieć niepodległość. Nie wiedzieliśmy jakie jest podłoże akcji hybrydowej realizowanej przeciwko Polsce, Litwie. 24 lutego pokazał nam, jaki najprawdopodobniej był zamysł. Chodziło o to, por wywołać zamęt, kryzys, sprawdzić naszą gotowość. Dzięki twardej postawie, polska granica została obroniona. Dziękuję za tę ofiarność, za zrozumienie sedna problemu, za służbę często w trudnych warunkach. Dziękuję tym, którzy nieśli pomoc ludziom, którzy wspierali także żołnierzy

– mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

W trakcie uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie prezydent A. Duda złożył na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieniec od narodu. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. O 13.30 na Placu Piłsudskiego w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpoczął się Koncert Pieśni Patriotycznych.

***Przed głównymi uroczystościami na Placu Piłsudskiego w Warszawie wicepremier M. Błaszczak złożył kwiaty przed pomnikami Ojców Niepodległości: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego oraz Wincentego Witosa.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości szef MON złożył kwiaty także przed pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pomnikiem Prezydenta śp. Lecha Kaczynskiego.

***W tym roku, z okazji Narodowego Dnia Niepodległości Wojsko Polskie przygotowało w 16 miejscowościach w całej Polsce Wojskową Grę Terenową. Żołnierze pokazywali jak posługiwać się mapą i kompasem, zbudować schronienie, rozpalić ognisko, maskować się w terenie. Można było poćwiczyć ze znanym żołnierzem sportowcem, wygrać nagrody w quizie, a na zakończenie zjeść grochówkę.

W ramach akcji MON MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO odsłonięto kolejne murale, m.in. w Białym Borze, Żaganiu, Czersku.

11 i 13 listopada organizowane są także koncerty pieśni patriotycznych w kościołach garnizonowych.

11 listopada o godz. 19.00 w Białymstoku odbędzie specjalny koncert „Dziękujemy za ochronę granicy RP”. W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wystąpią soliści, chór, balet i Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, gościnnie – żołnierze raperzy: Vito WS, Unikatos i Szosto.

