Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Z okazji Święta Niepodległości Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przy pomnikach Ojców Niepodległości, uczestniczył w Uroczystej Odprawie Wart oraz ceremonii złożenia kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Szef rządu złożył także wieniec od Narodu przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczyste obchody oddały cześć naszym przodkom, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny. Niepodległa i wolna Polska, winna być najwyższą wartością każdego z nas – musimy dbać o naszą wolność i pielęgnować pamięć o tych, którzy gotowi byli oddać za nią wszystko. Jednocześnie cieszmy się tym, że jesteśmy Polakami i nie wstydźmy się mówić za co kochamy naszą Ojczyznę.

„Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.” – J. Piłsudski

11 listopada a wspólne święto wszystkich Polek i Polaków. Nasze święto. To dzień w którym wspominamy wytrwałość i bohaterstwo naszych przodków, którzy budowali polską tożsamość i państwowość mimo trudnej historii. Dziś szczególnie, widząc zbrodniczą i bezpodstawną agresję Rosji na niepodległość Ukrainy, doceniamy i podkreślamy, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Musimy te wartości pielęgnować, pamiętać o nich i bronić ich na każdym kroku, ponieważ to one są podstawą polskości i dorobkiem naszym, naszych przodków i naszych potomków. To właśnie miłość do wolności i niepodległości tworzy ciągłość i dumę naszego narodu.

Dziś, w suwerennej i demokratycznej Polsce, wspólnymi siłami budujemy to, o co walczyli przez wieki nasi przodkowie – wolną Polskę.

– Dzięki niepodległości możemy być sobą, cieszyć się wolnością, planować przyszłość na własnych zasadach, po prostu być gospodarzami we własnym domu – zaznaczył szef rządu.

Święto Niepodległości a święto podniosłe, ale przede wszystkim radosne

Premier Mateusz Morawiecki zwraca się dziś do wszystkich Polek i Polaków, abyśmy spędzili nasze święto narodowe w sposób radosny, ciesząc się z tego, że żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce, którą kochamy. Cieszmy się, że jesteśmy Polakami.

– W naszym kraju, jak w rodzinie – każdy z nas jest różny – ale pod biało-czerwoną flagą potrafimy być jednością. I kiedy patrzę zwłaszcza na dzieci, które śpiewają himno i machają flagami to wiem, że Polska nam się udała. Nawet jeśli ma wady, to jest największą wartością, dla której warto żyć i warto pracować – powiedział premier.

Szef rządu podkreśla, że ​​właśnie w Święto Niepodległości powinniśmy pielęgnować pamięć, ale również okazać radość. Wywieśmy biało-czerwoną flagę, spędźmy dzień z bliskimi i nie wstydźmy się mówić za co kochamy naszą Ojczyznę.

Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przy pomnikach Ojców Niepodległości: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiegotosa Wicentego oraz Wincentego. Złożył również wieńce pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stefana Roweckiego „Grota” y Ronalda Reagana.

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się Uroczysta Odprawa Wart oraz Apel Pamięci. Szef rządu wraz z Prezydentem RP i innymi gośćmi wspólnie odśpiewali Hymn Polski. Obecny deł również prezydent Litwy Gitanas Nausėda. W trakcie uroczystości premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz wieniec od Narodu pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

OSI MIL