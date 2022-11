10.11.2022 Żołnierze Wojska Polskiego są wierni Ojczyźnie i zawsze gotowi jej bronić

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotykamy się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Spotykamy się, żeby docenić służbę żołnierzy Wojska Polskiego, szczególnie w tym ostatnim czasie, w ciągu ostatniego roku. Ta służba stanowiła wiele wyzwań dla żołnierzy Wojska Polskiego, ale chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że ten egzamin został zdany na ocenę celującą – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas uroczystości wręczenia medali „Za ochronę Granicy RP”.

10 listopada br. w Warszawie szef MON wręczył żołnierzom medale „Za ochronę Granicy RP” oraz akty mianowania.

Wicepremier podziękował żołnierzom Wojska Polskiego za profesjonalne wykonywanie zadań mających na celu ochronę polsko-białoruskiej granicy podczas ataku hybrydowego wymierzonego w Polskę. Wręczył 50 żołnierzom odznakę „Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej”.

Tym największym wyzwaniem było oczywiście wsparcie Straży Granicznej i utrzymanie granicy z Białorusią, granicy atakowanej przez reżim Łukaszenki w celu doprowadzenia do destabilizacji w Polsce, w celu odegrania pierwszego aktu tego, co wydarzyło się później w lutym tego roku, a więc inwazji na Ukrainę. Dlaczego Rosja taki plan ułożyła? Otóż dlatego, żeby zdestabilizować Polskę, żeby uniemożliwić wsparcie Ukrainy, jakie ma miejsce w Polsce. Ta destabilizacja się nie powiodła, dlatego, że żołnierze Wojska Polskiego utrzymali granicę. Żołnierze utrzymali granicę dlatego, że służą Polsce, dlatego, że wykazali się ofiarnością, wykazali się umiejętnościami, wykazali się zaangażowaniem, które spowodowało, że plany nakreślone na Kremlu nie zostały zrealizowane. Dziś Polska wspiera Ukrainę, Polacy okazują swoje serce wobec uchodźców z Ukrainy, wobec kobiet i dzieci, które opuściły swój kraj, żeby chronić się przed wojną

– mówił wicepremier.

Po raz kolejny w historii udowodniliśmy, że jesteśmy gotowi wspierać tych, którzy są pokrzywdzeni i udowodniliśmy również to, że nie jesteśmy łatwi do zaatakowania i udowodniliśmy również to, że dbamy o bezpieczeństwo mimo ataków różnych celebrytów, czy tez polityków opozycji, mimo prób wpłynięcia na strażników granicznych i na żołnierzy, żeby otworzyli granicę. Granica została utrzymana, Polska dzięki temu jest bezpieczna

– podkreślił szef MON.

Szef MON zwrócił uwagę na fakt, że służba na granicy była niezwykle trudna, wymagająca i niebezpieczna. Słowa podziękowania za profesjonalizm skierował do żołnierzy wyróżnionych złotymi medalami.

Szczególnie chciałabym podziękować dwóm żołnierzom. Obaj ci żołnierze wykonywali swoje obowiązki z narażeniem swojego zdrowia. Starszy szeregowy Michał Fabian i kapral Marcin Matysiak. To ci dwaj żołnierze, którzy zostali wyróżnieni złotym medalem. Wykonywali swoje obowiązki z pełną ofiarnością, gotowi poświęcić swoje zdrowie, żeby nieść pomoc potrzebującym, żeby uszczelnić polską granicę, żeby nie dopuścić do kryzysu, żeby obronić Polskę. Bo można to w ten sposób określić. Byli gotowi spełnić przysięgę wstępując do Wojska Polskiego. To jest właśnie najważniejsze, żeby być wiernym przysiędze, którą złożyli wtedy, kiedy do wojska wstępowali. Wyróżnieni zostali także żołnierze, którzy na granicy przebywali dłużej niż dwa miesiące. To była trudna służba. To była służba związana z wyzwaniami. To była służba dla Polski, pokazująca że żołnierze Wojska Polskiego są wierni Ojczyźnie i gotowi obronić Ojczyznę, jeżeli będzie taka potrzeba

– podkreślił szef MON.

W pracach inżynieryjnych na granicy polsko – białoruskiej Wojsko Polskie było wspierane przez sojuszników. Wicepremier za tę współpracę wyróżnił dziś odznaką „Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej” także żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Estonii.

Chciałbym podziękować też naszym sojusznikom: żołnierzom z Wielkiej Brytanii i Estonii. Ci żołnierze przyszli nam z pomocą. Okazali swoją solidarność wobec zaatakowanej Polski. (…) Jeszcze raz gratuluję tym, którzy zostali dziś wyróżnieni. Ustanowiliśmy medal za zasługi, który właśnie dotyczy obrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Miałem honor i zaszczyt wręczyć ten medal dziś po raz pierwszy żołnierzom, którzy wyróżnili się służbą na granicy

– dodał wicepremier.

Podczas spotkania wicepremier wręczył żołnierzom awanse na stanowisko starszego szeregowego specjalisty. Stanowisko zostało wprowadzone dzięki ustawie o Obronie Ojczyzny i daje żołnierzom możliwość rozwoju w korpusie szeregowych.

***Od połowy 2021 roku, kilkanaście tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych oraz WOT chroniło polską granicę z Białorusią przed eskalacją kryzysu hybrydowego. Zbudowali także zaporę tymczasową. Kryzys migracyjny został wywołany przez reżim A. Łukaszenki i był próbą destabilizacji sytuacji w Polsce i na wschodniej flance NATO.

W pracach inżynieryjnych WP było wspierane przez sojuszników z Estonii i Wielkiej Brytanii.

Minister obrony narodowej decyzją z 17 października 2022 r. wprowadził znak specjalny “Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyróżnienia będą sukcesywnie wręczane wszystkim żołnierzom w jednostkach wojskowych.

2.11 br. Wojsko Polskie skierowano do ochrony granicy z Rosją. Na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim powstaje zapora, która wzmocni ochronę granicy państwa. W jej budowę są zaangażowani żołnierze jednostek inżynieryjno-saperskich. Zapora będzie zbudowana w oparciu o doświadczenia związane z budową ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej.

