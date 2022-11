10.11.2022 MF przekazało drugą ratę z puli 13, 7 mld zł dodatkowych środków dla JST

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

MF przekazało drugą ratę z puli 13, 7 mld zł dodatkowych środków dla JST10.11.2022

10 listopada br. przekazaliśmy 4.557,7 mln zł do JST, które stanowią drugą ratę dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT.

A ponad 4,5 mld zł dodatkowych środków.

Pierwsza rata przekazana została 7 października br., a trzecia zostanie wypłacona do 31 grudnia.

Środki te są znaczącym wsparciem JST w realizacji ich zadań. Samorządy mogą wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące, jak i na inwestycje. Mogą także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotne obecnie zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przcówez.

