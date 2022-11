09.11.2022 Spotkanie przedstawicieli polskiego rządu z ambasadorami krajów Afryki Subsaharyjskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wiceminister finansów Artur Soboń oraz wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński spotkali się z ambasadorami krajów Afryki Subsaharyjskiej akredytowanymi w naszym kraju.

Przedstawiciele polskiego rządu przekazali ofertę współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie podatków oraz zaprosili kraje afrykańskie do udziału w programie solidarności podatkowej.

W trakcie spotkania, które odbyło się 8 listopada br. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, został poruszony temat aktualnych wyzwań gospodarczych kontynentu afrykańskiego.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono polskiej pomocy rozwojowej. Wiceminister Soboń przedstawił także polską ofertę współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie podatków.

Jesteśmy gotowi dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami w zakresie uszczelniania systemu podatkowego, tworzenia zachęt dla biznesu i cyfryzacji administracji podatkowej. Ministerstwo Finansów jest otwarte na nawiązanie bliskiego partnerstwa z krajami afrykańskimi

– powiedział wiceminister Soboń.

Polska oferuje wsparcie w uszczelnianiu i cyfryzacji systemu podatkowego i zaprasza kraje rozwijające się do udziału w programie solidarności podatkowej.

Programa solidarności podatkowej

Program solidarności podatkowej to inicjatywa współpracy międzynarodowej, w ramach której Polska dzieli się wiedzą, doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie polityki podatkowej, w tym przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania, zmniejszania luki podatkowej i ograniczania szarej strefy. W Ministerstwie Finansów wsparcie dla krajów rozwijających się jest realizowane przez Centrum Solidarności Podatkowej.

Efekty uszczelniania systemu podatkowego

Polska ma unikalne doświadczenie w poprawie efektywności systemu podatkowego. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, luka VAT zmniejszyła się z 24,2% (2015) do 4,3% (2021). Wpływy z CIT wzrosły w szybkim tempie z 29,7 mld zł (2014) do 66,7 mld zł (2021), pomimo obniżenia stawek CIT. Szara strefa na rynku papierosów skurczyła się z 16,8% (2015) do zaledwie 4,9% (Q2 2022). Co więcej, przez ostatnie lata Polska dokonała skoku technologicznego, wprowadzając cyfrowe systemy analityczne i sprawozdawcze.

