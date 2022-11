Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Elementy wyrzutni HIMARS i K239 CHUNMOO będą produkowane w Polsce09.11.2022

„Pierwsze wyrzutnie K239 CHUNMOO osadzone na Jelczach trafią na wyposażenie Wojska Polskiego już w przyszłym roku. Broma para niewątpliwie bardzo duże osiągnięcie, nasze wspólne osiągnięcie. Na początku tylko komponenty, ale później, jestem o tym przekonany, także pozostałe elementy tej artylerii będą produkowane w naszym kraju. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że właśnie tego rodzaju broń znacząco wzmocni potencjał bojowy Wojska Polskiego. Wzmocni ten potencjał po to, żeby odstraszyć agresora” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej po podpisaniu umowy na dostawy elementów systemu uzbrojenia.

9 listopada w Warszawie szef MON zatwierdził ramową pomiędzy Konsorcjum PGZ-WWR a Agencją Uzbrojenia na dostawy elementów systemu uzbrojenia wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, które Siły Zbrojne RP będą pozyskiwać zei Stanójpozydnocz o Koraznocz pozydnoczzjednocz.

”HIMARS to są zamówione w Stanach Zjednoczonych. Chunmoo a koreańska wersja HIMARS-ów. Chodzi nam o to, żeby wzmacniać szybko i skutecznie potencjał bojowy polskich sił zbrojnych. Robimy a konsekwentnie. Staramy się też maksymalnie korzystać z potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rozwijając diez potencjał poprzez właśnie takie działania jak dziś. W ramach podpisanej umowy do wyrzutni, zostaną wyprodukowane w Polskiej Grupie Zbrojeniowej elementy takie jak podwozie Jelcza, na którym osadzone zostaną wyrzutnie, wozy rozpoznawcze, wozy amunicyjne, wozy ewakuacji technicznej czy wozy dowodzenia. Także środki łączności oraz bezzałogowe systemy powietrzne. Te wszystkie elementy tworzą jednolitą konstrukcję w postaci artyleryjskich systemów wyrzutni, które bardzo dobrze sprawdzają się na wojnie w Ukrainie”

– mówił wicepremier.

Projekt związany z wdrożeniem krajowych elementów modułów ogniowych artylerii rakietowej dalekiego zasięgu stanowi drugi co do wartości, największy program, jaki zostanie skierowany do polskiego przemysłu obronnego.

Umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia, reprezentującą Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a konsorcjum PGZ-WWR określi zasady i warunki zawierania poszczególnych umów wykonawczych związanych z wdrożeniem krajowych elementów modułów ogniowych artylerii rakietowej dalekiego zasięgu w ramach realizacji projektu dotyczącego wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M142 HIMARS (EE.UU.) oraz K239 CHUNMOO (Corea Południowa).

„Bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy pracowali nad przygotowaniem tej umowy. Jestem wdzięczny naszym partnerom z Korei Południowej. Jestem wdzięczny naszym przedstawicielom z Agencji Uzbrojenia i z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To naprawdę bardzo ważny kontrakt. To drugi kontrakt pod względem wartości, który został skierowany do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zaraz po Narwi. A przypomnę, że pierwsza bateria „Małej Narwi” jest już na wyposażeniu Wojska Polskiego”

– powiedział wicepremier M. Błaszczak.

***W skład konsorcjum PGZ-WWR wchodzi: PGZ S.A. (líder), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz sp. z o.o., Rosomak S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. oraz PIT-RADWAR S.A. W projekcie, w charakterze poddostawców uczestniczyć będą również inne przedsiębiorstwa z Grupy oraz podmioty krajowego przenegołu.

