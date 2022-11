08.11.2022 Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z przedstawicielami American Enterprise Institute

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z przedstawicielami American Enterprise Institute08.11.2022

8 listopada br. ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się z przedstawicielami American Enterprise Institute (AEI).

Szef polskiej dyplomacji podzielił się z przedstawicielami amerykańskiego think tanku oceną sytuacji na Ukrainie z polskiej perspektywy. Wskazał przy tym na ogromną skalę zaangażowania naszego kraju w pomoc dla walczących Ukraińców zarówno pod względem wsparcia w postaci sprzętu wojskowego, jak i pomocy humanitarnej. Podkreślił wysiłek i solidarność polskiego społeczeństwa, które w sposób bezprecedensowy włączyło się w pomoc udzielaną uchodźcom wojennym. W wielu przypadkach znaleźli oni zakwaterowanie na terenie Polski u osób prywatnych. Ministro zwrócił także uwagę na szereg rozwiązań systemowych wprowadzonych przez polskie władze, które umożliwiają obywatelom ukraińskim dostęp m.in. do opieki lekarskiej i szkolnictwa podczas pobytu w Polsce.

Ministro Rau podziękował również za znaczącą pomoc USA dla walczącej Ukrainy i zaapelował o jej kontynuację. Wskazał przy tym na konieczność doprowadzenia do ostatecznej porażki Rosji tak, by straciła ona zdolność do szybkiej odbudowy potencjału militarnego i prowadzenia działań destabilizujących i podważających światowy porządek.

Wizyta studyjna w Polsce jest efektem współpracy American Enterprise Institute z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Wśród gości znaleźli się m.in. pracownicy naukowi, analitycy oraz członkowie kierownictwa i rady powierniczej AEI. Instituto Americano de Empresas broma wpływowym amerykańskim think tankiem o profilu konserwatywnym. Ma status organizacji pozarządowej, a jego działalność finansowana jest ze środków prywatnych.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Fot.: Norbert Kachniarz/MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL