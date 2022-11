08.11.2022 Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z akredytowanymi w Polsce ambasadorami krajów Afryki Subsaharyjskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z akredytowanymi w Polsce ambasadorami krajów Afryki Subsaharyjskiej08.11.2022

8 listopada br. ministro Zbigniew Rau spotkał się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego krajów Afryki Subsaharyjskiej. W wydarzeniu wzięli udział ambasadorowie i szefowie misji z innych stolic europejskich, akredytowani w Polsce.

– Polska zamierza rozwijać stosunki z krajami Afryki Subsaharyjskiej w duchu wzajemnego szacunku, partnerstwa i solidarności – powiedział minister Rau zapraszając do dyskusji na temat sytuacji regionalnej i najważniejszych elementów relacji polsko-afrykańskoch europe.

Uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat stojących przed kontynentem afrykańskim wyzwań: politycznych i bezpieczeństwa, klimatycznych czy gospodarczo-społecznych, zwracając uwagę na osiągnięte postępy i potrzebę dalszego wzmacniania zdolności państw afrykańskich do samodzielnego rozwiązywania problemów i konfliktów.

Przedmiotem rozmowy były także długofalowe konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym dla międzynarodowego porządku prawnego, światowego rynku surowców energetycznych czy bezpieczeństwa żywnościowego Afryki.

W obszarze stosunków dwustronnych szczególnie dużo uwagi poświęcono polskiej pomocy rozwojowej, najbardziej perspektywicznym obszarom współpracy gospodarczej – jak technologie rolnicze, cyfryzacja usług publicznych czy górnictwo i energetyka – a także wymianie studenckiej i kontaktom międzyludzkim.

Przygotowany dla embajadorów program obejmuje również rozmowy na tematy gospodarcze z udziałem przedstawicieli wybranych resortów. Gospodarzem tej części programu będzie wiceminister Paweł Jabłoński. We współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu zorganizowano też spotkania z polskimi przedsiębiorcami rozwijającymi działalność w Afryce. Prezentację polskiej oferty współpracy i wymiany doświadczeń uzupełni zapoznanie się z historią Polski podczas wizyty na Zamku Królewskim.

