08.11.2022 Ministro Rau udaje się z dwudniową wizytą do Paryża

Ministro Rau udaje się z dwudniową wizytą do Paryża08.11.2022

W środę 9 listopada minister Rau złoży wizytę we Francji podczas której spotka się z Minister do Spraw Europy i Zagranicznych Republiki Francuskiej Panią Catherine Colonna.

Głównym tematem rozmów będzie trwająca agresja Rosji na Ukrainę i związane z nią wspólne wysiłki Polski i Francji.

Poruszony zostanie również temat polsko-francuskiej współpracy gospodarczej, w tym wojskowej i planowanych w nadchodzącej przyszłości finalizacjach konkretnych projektów gospodarczych.

W czwartek minister Zbigniew Rau spotka się z Prezesem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Francuskich Panem Geoffroy Roux de Bézieux.a także odwiedzi Bibliotekę Polską w Paryżu. Warto odnotować ze minister Rau spotka się z Piotrem Kazimierzem Zaleskim – człowiekiem niezwykle zasłużonym dla obydwu państw i narodów.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

