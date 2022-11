07.11.2022 Polska wzmacnia sojusznicze zdolności obronne. W Powidzu powstają nowe obiekty mobilnego systemu bazy lotniczej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska wzmacnia sojusznicze zdolności obronne. W Powidzu powstają nowe obiekty mobilnego systemu bazy lotniczej07.11.2022

„To spotkanie, którego rezultatem jest zainicjowanie kolejnej inwestycji, tu w bazie w Powidzu, tym razem przeznaczonej dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Stacjonuje tu brygada lotnictwa bojowego USA wyposażona w śmigłowce Apache. Dla tych śmigłowców w ciągu następnych lat przygotujemy bazę w postaci z jednej strony hangarów i magazynów, z drugiej, w postaci bazy paliwowej, tak, żeby mogły stąd operować wspierając siły polskie i sojusznicze” – poinformował Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas wizyty w Powidzu.

7 listopada w Powidzu szef MON przebywał z wizytą w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego. Wicepremier poinformował o rozpoczęciu nowych inwestycji wynikających z umowy o wzmocnionej współpracy obronnej z USA (EDCA). W ramach inwestycji powstaną m.in. obiekty mobilnego systemu bazy lotniczej oraz magazynu paliw. Realizacja inwestycji stworzy dogodne warunki do prowadzenia i zabezpieczenia operacji lotniczych polskich oraz sojuszniczych sił powietrznych.

„W czerwcu tego roku razem z ambasadorem Markiem Brzezińskim rozpoczęliśmy budowę składu amunicji również tu w Powidzu. Można powiedzieć, że jest tu kompleks wojskowy przygotowani na to, żeby wspierać polskie i sojusznicze siły na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasze działania są oparte na umowie podpisanej 15 sierpnia 2020 roku. (…) Od tego czasu na podstawie tej umowy rozpoczęliśmy wiele inwestycji, w tym właśnie tą dzisiejszą. Jesteśmy wdzięczni za współpracę polsko-amerykańską, która rozwija się tak intensywnie. Jednym z takich ważnych wydarzeń w historii tej współpracy jest decyzja prezydenta Joe Bidena, o tym, że w Polsce na stałe stacjonuje wysunięty element Dowództwa V Korpusu US Army”

– podkreślił wicepremier.

Strona amerykańska realizuje na terytorium Polski szereg przedsięwzięć w ramach rozbudowy potencjału Sojuszniczych Sił Wzmocnienia.

Zasadnicze zamierzenia infrastrukturalne i logistyczne obejmują m.in. Budowę w Powidzu magazynów mobilnego systemu bazy lotniczej (ang: Sistemas de bases aéreas desplegables – DABS) oraz składy paliwa (ang: Almacenamiento de combustible a granel – BFS). Inwestycje te wynikają z umowy podpisanej w 2020 roku o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (ang: Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada – EDCA).

Umowa EDCA stwarza warunki dla trwałej, długookresowej obecności Sił Zbrojnych USA w Polsce, a tym samym wzmacnia bezpieczeństwo i potencjał obronny Polski. Przewiduje realizację 114 projektów infrastrukturalnych w 11 uzgodnionych przez obie strony lokalizacjach. Inwestycje służyć będą rozbudowie narodowego potencjału obronnego i dotyczą stworzenia obiektów, które będą współużytkowane przez Siły Zbrojne RP.

Szef MON podczas wizyty w Powidzu zaznaczył, że kontynuowane są rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie zamówienia dla Wojska Polskiego śmigłowców uderzeniowych.

„Tydzień temu rozmawiałem telefonicznie z moim odpowiednikiem – Sekretarzem Obrony USA Lloydem Austinem. Rozmawialiśmy na temat wzmocnienia relacji wojskowych polsko-amerykańskich. W ramach tego wzmocnienia już w przyszłym roku do Polski trafią czołgi Abrams. Teraz rozmawiamy o tym, żeby w Wojsku Polskim znalazły się śmigłowce uderzeniowe Apache. Polska wystosowała zapytanie ofertowe odnośnie 96 śmigłowców uderzeniowych. Rozmawiamy także na temat zdolności pomostowej. Mam nadzieję, że tak jak w przypadku czołgów Abrams, również w przypadku śmigłowców uderzeniowych osiągniemy wspólny sukces”

– powiedział szef MON.

Ministro Błaszczak podczas wizyty w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego spotkał się z polskimi i amerykańskimi pilotami oraz kadrą dowódczą jednostki.

OSI MIL