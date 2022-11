07.11.2022 Kuligów Premier o rządowej pomocy w czasie kryzysu: staramy się na różne sposoby zabezpieczać Polaków, przedsiębiorców i wrażliwe instytucje

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier o rządowej pomocy w czasie kryzysu: staramy się na różne sposoby zabezpieczać Polaków, przedsiębiorców i wrażliwe instytucje07.11.2022

Chronimy Polaków, przedsiębiorstwa oraz podmioty użyteczności publicznej przed skutkami inflacji oraz wzrostem cen surowców i energii, które są wynikiem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dzięki rządowym tarczom: antyinflacyjnej, energetycznej i solidarnościowej Polacy otrzymują realną pomoc i wsparcie. Cena maksymalna dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz przedsiębiorstw wyniesie 785 zł za MWh. Dla gospodarstw domowych stawka zostanie zamrożona na poziomie 693 zł za MWh. Obniżyliśmy również podatki na gaz ziemny, energię elektryczną, nawozy, paliwa i produkty spożywcze. Wypłacamy także dodatek za zakup węgla i inne źródła ogrzewania. Para konkretne rozwiązania na trudny czas dla obywateli i przedsiębiorców.

Wysokie ceny energii elektrycznej

Wysoka inflacja a efekt min. wysokich cen za energię elektryczną. Wzrost cen energii w Europie jest skutkiem rosyjskiej polityki i agresji na terenie Ukrainy. Te wysokie ceny dotykają również polskich przedsiębiorców, ale mają dodatkowo wpływ na koszty ponoszone przez instytucje i gospodarstwa domowe.

– W ostatnim czasie przeprowadziłem setki rozmów z samorządowcami, wójtami, burmistrzami, dyrektorami szkół, dyrektorami szpitali, ale także z przedsiębiorcami, którzy pokazywali mi strukturę swoich kosztów. Chcę powiedzieć, że nasze działania mają na celu złagodzenie tych potężnych kosztów, które wzrosły w całej Europie i wzrosły także dla polskich przedsiębiorców – powiedział Prezes Rady Ministrów. I dodał: – dbamy o to, żeby państwo było aktywne i by ta aktywność przekładała się na skuteczną walkę z wojną energetyczną wydaną przez Rosję.

Tarcza Solidarnościowa – zamrożenie stawek za energię elektryczną

Na bieżąco przygotowujemy kolejne instrumenty, które wspierają bezpieczeństwo polskich rodzin. Polska przedstawia najbardziej kompleksowy pakiet wsparcia przed kryzysem energetycznym. Jednym z rozwiązań jest Tarcza Solidarnościowa – mrozimy cenę za energię elektryczną:

hacer 2 MWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

hacer 2,6 MWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,

do 3 MWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej rodziny oraz rolników.

Z zamrożenia cen skorzysta każdy. Jeśli ktoś przekroczy limit, wówczas ustalamy maksymalną cenę na poziomie 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych. Cena maksymalna dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniesie 785 zł za MWh.

Wprowadzenie na 2023 r. ceny maksymalnej obniży znacząco przyszłoroczne ceny za energię elektryczną – oznacza ograniczenie podwyżki nawet o 70 proc. Z rozwiązania skorzysta aż 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw.

Przykładowe oszczędności dla przedsiębiorców i instytucji publicznych

Niewielka piekarnia

Przedsiębiorstwo zużywa średnio rocznie 70 MWh.

Według dotychczasowych cen, proponowanych przez spółki energetyczne, koszt energii wynosiłby ponad 78 tys.

Po naszej interwencji będzie to około 55 tys. EUR

Dzięki interwencji rządu, zamrożenie stawek da nawet 23 tys. zł oszczędności.

Szkoła

Placówka zużywa średnio 200 MWh rocznie.

Bez działań rządu szkoła musiałby zapłacić rocznie około 223 tys. zł za energię.

Po naszych interwencjach będzie a około 157 tys. EUR

Szkoła zaoszczędzi około 66 tys. EUR

Szpital

Placówka zużywa 2 tys. MWh rocznie.

Według dotychczasowych cen koszt energii wynosiłby ponad 2,23 mln zł.

Po wprowadzeniu mechanizmu maksymalnej ceny energii elektrycznej będzie to ponad 660 tys. zł mniej.

Dodatkowe 10 proc. upustu za ograniczenie zużycia energii elektrycznej

Dla odbiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przewidujemy zastosowanie upustu w przypadku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Wysokość obniżki wyniesie 10 proc. wartości rachunku za obrót energią elektryczną, jeżeli w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorstwa zużyją maksymalnie 90 proc. średniego rocznego wolumenu z lat 2018-2022 r. Upust zostanie rozliczony przez sprzedawców w 2024 r. yo w 2025 r.

Rekordowo niskie bezrobocie

Poprzez wcześniejsze wprowadzanie Tarczy Antykryzysowej oraz obecnemu zamrażaniu stawek za energię elektryczną dla przedsiębiorców – zadbaliśmy o utrzymanie miejsc pracy. Dzięki takim działaniom właściciele firm nie muszą podejmować najtrudniejszych decyzji związanych ze zwolnieniami swoich pracowników.

– Pokazujemy, że poprzez odpowiednie zarządzanie kosztami dla przedsiębiorców można prowadzić taką politykę, że bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie – podkreślił szef polskiego rządu.

