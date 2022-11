07.11.2022 Centrum Partnerstwa Społecznego “Diálogo” im. A. Bączkowskiego. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego na temat polityki energetycznej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego zebrało w Warszawie wielu przedstawicieli rządu, związków pracodawców oraz pracowników. W posiedzeniu uczestniczył również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Głównym tematem rozmów była energetyka i powiązane z nią kwestie dotyczące transformacji energetycznej i gospodarki. Premier omówił poszczególne działania podjęte przez rząd w celu złagodzenia skutków rosyjskiej polityki oraz wysłuchał stanowisk przedstawicieli związków obecnych na Radzie.

Reagujemy na problemy wywołane kryzysem

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, premier Mateusz Morawiecki rozmawiał bezpośrednio z przedstawicielami pracowników i pracodawców. Omówił bieżące kwestie związane z polityką energetyczną i powiązanymi z nią kwestiami.

Szef rządu podkreślił, że nie zostawiamy polskich pracowników oraz przedsiębiorstw samych sobie. Działamy i reagujemy na aktualną sytuację. Od początku roku obowiązuje szereg konkretnych rozwiązań, które łagodzą kryzys gospodarczy i energetyczny wywołany przez atak Rosji na teren Ukrainy. Jesteśmy jednym z niewielu krajów w Europie o tak kompleksowej ochronie obywateli przed kryzysem.

Odpowiedzialna polityka energetyczna Polski – to droga do wyjścia z kryzysu

Nasze działania są skupione na cenie energii i jej nośników, bo to ona jest swego rodzaju matką wszystkich kosztów. Wysokie ceny energii przekładają się na koszty produkcji i na koszty usług, co wpływa na wyższe ceny. Dlatego wprowadziliśmy:

Jednocześnie nie zgadzamy się, aby spółki energetyczne niepotrzebnie zwiększały swoje zyski kosztem obywateli. Równolegle, aktywnie działamy na forum europejskim, aby Unia podjęła ważne kroki w kierunku łagodzenia kryzysu.

– Wdrożyliśmy ostatnie regulacje energetyczne, które pozwoliły nam już dzisiaj na wprowadzenie mechanizmów cenowych dużo bardziej akceptowalnych. To ciągle są wysokie ceny, ale są dużo bardziej akceptowalne, niż te, które były proponowane przez spółki energetyczne – zaznaczył szef rządu.

Dusimy inflację, a jednocześnie utrzymujemy miejsca pracy

Dzięki wdrożeniu Tarczy Antykryzysowej w czasie pandemii oraz obecnemu zamrażaniu stawek za energię elektryczną dla przedsiębiorców – zadbaliśmy o utrzymanie miejsc pracy. Obniżamy ceny energii, podatki, jednocześnie podnosząc kwotę wolną od podatku – to są bezprecedensowe kroki w historii wolnej Polski. Dzięki takim działaniom właściciele firm nie muszą podejmować najtrudniejszych decyzji związanych ze zwalnianiem swoich pracowników.

– Jeszcze 15 lat temu, mieliśmy drugie czy trzecie najwyższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Dziś mamy drugie najniższe bezrobocie w całej Unii i to jest wielka wartość. Para bromear wartość, którą powinniśmy naprawdę szanować i pielęgnować, cieszyć się tym – powiedział premier Mateusz Morawiecki do członków Rady Dialogu Społecznego.

Więcej informacji o Tarczach, które wprowadziliśmy znajdziesz na stronie gov.pl/chronimyrodziny

