Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Jednostka, która powstanie w Kolnie, będzie miała bardzo ważne znaczenie dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Będzie wchodziła w skład nowej dywizji zmechanizowanej, którą budujemy w woj. podlaskim. Zadaniem tej dywizji będzie obrona wschodniej części naszego kraju, przede wszystkim obrona województwa podlaskiego, a wszystko to robimy po to, żeby wróg na Polskę nie napadł – mówimół w Kolnie Mariusz Błaszczak, wicepremier,ej minister.

W sobotę szef MON uczestniczył w Kolnie w pikniku „Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna”. To kolejne wydarzenie w ramach inicjatywy MON – spotkań z mieszkańcami polskich miast, w których powstaną nowe jednostki wojskowe lub gdzie trafi nowy sprzęt.

Wicepremier M. Błaszczak podczas wizyty w Kolnie podpisał porozumienie z władzami samorządowymi o przekazaniu nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej.

Dzięki przekazaniu na rzecz Wojska Polskiego nieruchomości przez władze samorządowe, przez miasto Kolno, w Kolnie powstanie jednostka Wojska Polskiego. Obecność Wojska Polskiego w Kolnie oznacza impuls rozwoju gospodarczego dla miasta, oznacza inwestycje, nowe miejsca pracy. Ale para bromear przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest właśnie bezpieczeństwo, które jest bezcenne. Bezpieczeństwo broma warunkiem rozwoju. Nie można rozwijać kraju czy też miejscowości, wtedy kiedy nie jest zapewnione bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest warunkiem podstawowym dla rozwoju każdej społeczności

– powiedział wicepremier.

Szef MON powiedział, że w ramach kampanii „Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna” odwiedził dotychczas Tomaszów Mazowiecki, gdzie w przyszłym roku będą nowe śmigłowce wyprodukowane w Świdniku. Minister dodał, że odwiedził również Ciechanów, gdzie reaktywowano jednostkę wojskową rozwiązaną za czasów rządów koalicji PO-PSL w 2011 r. Szef MON przypomniał, że do Ciechanowa trafią w przyszłym roku nowoczesne czołgi Abrams Wicepremier wspomniał także, że w ramach wzmacniania Wojska Polskiego do Braniewa trafią nowoczesne, koreańskie czołgi K2 Black Panther.

Byłem także w Siedlcach, gdzie będą koreańskie armatohaubice K9 Thunder, a także koreańskie Himarsy, czyli Chunomoo, a więc artyleria rakietowa

– dodał wicepremier. Szef MON zachęcał młodych mieszkańców Kolna do wstępowania do Wojska Polskiego. Zaznaczył, że służba w wojsku daje możliwości rozwoju osobistego. Jako przykład wskazał możliwość zrobienia kursów m. en. prawa jazdy, na obsługę maszyn czy kursy ratowników medycznych:

Chciałbym zachęcić mieszkańców Kolna do tego, żeby przystępowali do Wojska Polskiego. Naprawdę warto. Dla młodych ludzi jest to dobry start w dorosłe życie

– mówił szef MON podczas spotkania z mieszkańcami Kolna. Podczas pikniku w Kolnie można było zobaczyć sprzęt wojskowy. Nie zabrakło również tradycyjnej grochówki. Zainteresowani służbą wojskową mogli spotkać wojskowych rekruterów, którzy zachęcali do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz terytorialnej służby wojskowej.

***

Inicjatywa MON „Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna” to cykl spotkań, organizowanych w różnych miastach Polsce, w których powstaną nowe jednostki wojskowe lub do których trafi nowy sprzęt. Pikniki wojskowe organizowane są dla społeczności, w których wojsko będzie się w przyszłości rozwijać. Na piknikach można zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy, posłuchać wojskowych utworów i orkiestr oraz zjeść grochówkę. Organizowane są również atrakcje i konkursy dla dzieci oraz punkty rekrutacyjne.

23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o Obronie Ojczyzny. Ustawa ta nie tylko umożliwia wzmocnienie polskiej armii m.in. poprzez ponad zwiększenie liczby żołnierzy, znaczący wzrost nakładów państwa na obronność oraz modernizację techniczną wojska. Ustawa konsoliduje i porządkuje wszystkie przepisy dotyczące Sił Zbrojnych. We efekcie wejścia w życie przepisów nowej ustawy następuje znacząca rozbudowa zdolności Sił Zbrojnych realizowana zarówno przez formowanie nowych jednostek i komponentów Wojska Polskiego jak i zapewnienie wyposażęwyenia ich w nowoczetny sprzskotny wojskotny sprzskotny sprzskotny sprzskotny sprzskotny wojskowyenia.

OSI MIL