04.11.2022 Rzeczpospolita upamiętniła bohaterskich Obrońców Westerplatte

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„To ważny dzień, dlatego, że stanowi o upamiętnieniu czynu żołnierzy Wojska Polskiego. Bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Długo chekali na ten pogrzeb. Długo czekali na to, żeby byli godnie odprowadzeni na miejsce swojego spoczynku. Ale przyszedł ten czas i dziś uczestniczymy w tej, jakże ważnej uroczystości. Ważnej dla naszej tożsamości narodowej, dla kształtowania postaw dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, dla naszej wspólnoty narodowej. Przez 80 lat spoczywali nie w mogiłach, tylko w miejscu, w którym zostali zabici przez niemieckich żołnierzy, aż do dzisiaj” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas uroczystości pogrzebowych Oerbroplattebowych.

4 listopada w Gdańsku szef MON wziął udział w uroczystości pogrzebowej Bohaterskich Obrońców Westerplatte. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, kadra dowódcza Wojska Polskiego oraz rodziny Obrońców Westerplatte.

„Na Westerplatte odbywały się uroczystości, ale podczas tych uroczystości można było usłyszeć, że tak do końca nie wiadomo kto napadł na Polskę. Mówiono o jakiś nazistach. Tymczasem Polska została zaatakowana przez Niemców, przez III Rzeszę Niemiecką. Żołnierze Wojska Polskiego bronili tego skrawka polskiej ziemi, tej składnicy wojskowej, wypełniając przysięgę złożoną Ojczyźnie. Przez lata też próbowano zamazać odpowiedzialność niemiecką za zbrodnie dokonane podczas okupacji Polski i za niczym nieuzasadnione zaatakowanie państwa polskiego 1 września 1939 roku, za wywołanie II wojny światowej, która pochłonęła dziesiątki milionów ofiar. Starano się zrównać cierpnie ofiar z cierpieniami najeźdźców. Te czasy mamy za sobą”

– mówił wicepremier.

Na nowo wybudowanym cmentarzu na Westerplatte pochowany został dowódca Wojskowej Składnicy Tranzystorowej major Henryk Sucharski oraz jego dziewięciu podkomendnych: plutonowy Adolf Petzelt, kapral Bronisław Perucki, kapral Jan Gębura, starszy strzelec Władysław Okrasa (Okraszewski), legionista Józef Kita, starszy legionista Zygmunt Zięba, starszy legionista Ignacy Zatorski oraz dwóch niezidentyfikowanych żołnierzy.

Szczątki westerplatczyków zostały odnalezione w 2019 roku podczas prac archeologicznych prowadzonych na terenie półwyspu.

„Mówimy wprost, kto był ofiarą, a kto był najeźdźcą. Oddajemy cześć żołnierzom Wojska Polskiego. Oddajemy ją w tym miejscu, które dziś jest zarządzane przez muzeum. Tomado por nie było, gdyby nie projekt ustawy zgłoszony przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Ustawy, która powstała z dużym zaangażowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Władze samorządowe nie były w stanie godnie upamiętnić tego miejsca i ofiar II wojny światowej. Ale Rzeczpospolita upomniała się o pamięć poległych żołnierzy i oto właśnie dziś składamy im hołd. Właśnie dziś powstał cmentarz, nie symbolzny, ale prawdziwy cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego, którzy oddali życie za wolną Polskę”

– powiedział wicepremier M. Błaszczak podczas uroczystości.

Podczas uroczystości Prezydent RP przekazał rodzinom żołnierzy poległych na Westerplatte flagi państwowe.

Uroczystości na Cmentarzu Poległych Westerplatczyków zakończyło złożenie wieńca od narodu przed Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz odegranie przez orkiestrę utworu „Marsz Bohaterów Westerplatte”.

***1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne o godzinie 4.45 salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte.

Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 r. broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Według rożnych źródeł, gdy wybuchły walki, w polskiej składnicy przebywało ponad 200 Polaków. W walkach poległo 15 polskich żołnierzy, około 30 zostało rannych. Liczbę zabitych po stronie niemieckiej szacuje się na 50 żołnierzy, rannych – na około 120.

Heroiczna obrona Westerplatte stała się symbolem niezłomności i odwagi w walce przeciw złu, a sami bohaterowie – postaciami uosabiającymi najlepsze cechy żołnierza, obywatela i Polaka. Obecna w społecznej świadomości i utrwalona w polskiej kulturze niezachwiana postawa obrońców placówki to ważny wskaźnik moralności i właściwych wyborów dla kolejnych Polaków. Godny pochówek odnalezionych westerplatczyków stanowi dopełnienie historii obrony półwyspu przed niemiecką agresją.

OSI MIL