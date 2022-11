03.11.2022 Zwolnienie z kas fiskalnych i odliczenie VAT dla samorządów przy dystrybucji węgla

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Finansów zwalnia gminy z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży preferenciajnej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Zwolnienie przysługuje wstecznie – nawet jeśli dostawy były dokonane od 1 lipca 2022 r., pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania transakcji

Gmina – jeśli jest czynnym podatnikiem podatku VAT, ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów dokonanych w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferenciancyjnego

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), nałożone na gminy zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez te podmioty, tylko na ten cel, kas rejestrujących online lub wymianę użytkowanych kas starego typu na kasy online.

W związku z tym, Minister Finansów wychodząc naprzeciw oczekiwaniu aby podmioty mogły wziąć udział w procesie dystrybucji węgla kamiennego do indywidualnych odbiorców bez ponoszenia dodatkowych kosztów, postanowił zwolnić je z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienie dotyczy sprzedaży węgla kamiennego dokonywanej z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (czyli w ramach zakupu preferencyjnego w rozumieniu tej ustawy).

Dostawa węgla kamiennego będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej pod warunkiem należytego jej udokumentowania fakturą, a w odniesieniu do dostaw dokonanych przed wejściem w życie ustawy – pod warunkiem jej udokumentowania dowodami dostawy (w tym fakturami), zapisami w ewidencji lub dowodami zapłaty z których jednoznacznie wynika, jakiego towaru dotyczyła ta dostawa (węgiel kamienny) i na czyją rzecz została dokonana (dane uprawnionego nabywcy, w tym jego adres).

Rozporządzenie jest dostępne pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2242

Ponadto, w odpowiedzi na sygnalizowane wątpliwości w zakresie odliczania VAT przez gminy w związku z organizacją systemu sprzedaży węgla w ramach zakupu preferenciajnego na podstawie ww. ustawy, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że ​​na gruncie VAT sprzedaż węgla kamiennego przez Gminę w ramach zakupu preferencyjnego stanowić będzie wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem wszelkie zakupy dokonywane przez Gminę (w tym nabycie węgla kamiennego na podstawie umowy określonej w tej ustawie), jeśli będą związane wyłącznie ze sprzedażą na rzecz gospodarstw domowych, będą uprawnegołia pełminegołic VAT.

W zakresie w jakim możliwa jest bezpośrednia alokacja wydatków do działalności opodatkowanej nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące odliczenia proporcjonalnego tzw. prewspółczynnikiem IVA.

