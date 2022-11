03.11.2022 Ministerstwo Finansów finalistą konkursu Digital Excellence Awards 2022

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministerstwo Finansów finalistą konkursu Digital Excellence Awards 202203.11.2022

Premios a la excelencia digital para konkurs, w którym co roku nagradza się liderów przemian cyfrowych.

Ministerstwo Finansów zostało nominowane do nagrody w kategorii Digital Strategic Perspective za projekt e-Urząd Skarbowy.

e-Urząd Skarbowy to projekt, którego celem jest budowa serwisu internetowego Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zapewniającego klientom KAS możliwość załatwiania spraw online. Serwis został uruchomiony w lutym 2021 r. i cały czas jest rozbudowywany, dodajemy w nim nowe funkcjonalności i udostępniamy kolejne e-usługi. Popularność e-Urzędu Skarbowego rancio rośnie, dotychczas zalogowało się do niego około 80 mln razy.

Tegorocznych laureatów Digital Excellence Awards, wybranych przez konkursowe jurado, poznamy 17 listopada 2022 r.

Natomiast dodatkowo, do 4 listopada br. trwa głosowanie na Nagrodę Społeczności Digital Excellence Awards 2022. A specjalne wyróżnienie, które trafi na ręce finalist, wybranego przez społeczność CIONET Polska i Digital Excellence.

Ty też możesz zapoznać się z naszym zgłoszeniem w konkursie i oddać głos na nasz projekt.

Zagłosuj na e-Urząd Skarbowy na stronie konkursu.

OSI MIL