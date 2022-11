03.11.2022 Berlina Premier Mateusz Morawiecki na Szczycie Bałkanów Zachodnich: dziś, po raz kolejny Polska kontynuowała nasze działania na rzecz integracji europejskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Na Szczycie Bałkanów Zachodnich w Berlinie premier Mateusz Morawiecki spotkał się z liderami sześciu krajów bałkańskich oraz europejskich partnerów wspierających integrację z regionem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim perspektywy integracji zachodnich państw bałkańskich, bezpieczeństwa energetycznego oraz dalszego wzmocnienia współpracy. Szef polskiego rządu podkreślał również, że w dzisiejszych czasach ważne jest, aby kontrować rosyjską propagandę podsycającą wewnętrzne konflikty.

Cały kontynent europejski musi się oprzeć rosyjskiej desestabilizacji

Wielowymiarowe konsekwencje rosyjskiej napaści na Ukrainę dotykają nie tylko państwa Unii Europejskiej. Państwa Balkanów Zachodnich są dla nas niezwykle ważne i dlatego wraz z nimi musimy pracować nad wspólną odpowiedzią na kryzys wywołany przez zbrodniczy reżim Putina.

– Dla nas to bardzo ważne, bo 3 z 6 państw Balkanów Zachodnich to już są państwa należące do NATO, a więc to poszerzane przestrzeni bezpieczeństwa. Te państwa są szczególnie atakowane dzisiaj poprzez propagandę, przez fake news’y i propagandę rosyjską. Widzimy wyraźnie, jak konflikt na Ukrainie rozlewa się na kontynencie – stwierdził szef polskiego rządu.

Rosyjskie działania nie kończą się na militarnej agresji na Ukrainie. Kreml próbuje bezskutecznie podważyć dzisiaj stabilność całego kontynentu europejskiego atakując nas propagandą, dezinformacją i podsycając wewnętrzne konflikty – zarówno między państwami jak i wewnątrz nich.

Współpraca w Europie to klucz do pokoju i rozwoju

Unia Europejska i Balkany Zachodnie to bardzo bliscy partnerzy w każdym wymiarze. Wymiana handlowa i kulturowa, wspólne perspektywy polityczne i rozwojowe oraz kwestie bezpieczeństwa to więzy naszej współpracy. W ostatnim czasie, najbardziej priorytetowe stały się jednak sprawy związane z bezpieczeństwem i niezależnością energetyczną oraz eliminacją rosyjskich wpływów.

– Dzisiaj jesteśmy w momencie bardzo głębokiej współzależności pomiędzy tym, co dzieje się na południu naszego kontynentu, na zachodzie, na północy, a przede wszystkim tym, co dzieje się na wschodzie.

Jesteśmy świadomi wysiłku i lat pracy włożonej w budowanie przyjaźni i współpracy na naszym kontynencie. Budujemy codziennie nową, lepszą historię Europy pokazując, że dobrobyt i porozumienie są w zasięgu naszej ręki. Dziś nie możemy dać nikomu tego podważyć, zwłaszcza imperialistycznej Rosji.

Uczestnicy Szczytu Balkanów Zachodnich w Berlinie

W Szczycie uczestniczyło sześć państw Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia oraz niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dodatkowym uczestnikiem porła Wielka Brytania. Zaangażowane w szczyt były także europejskie i międzynarodowe instytucje.

Polskie wsparcie dla Balkanów Zachodnich

Polska wspiera inicjatywę rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Balkanów Zachodnich. Formalnie w ten proces zaangażowaliśmy się w 2018 r., a w 2019 r. przewodniczyliśmy pracom rozszerzenia UE. Punktem kulminacyjnym przewodnictwa deł Szczyt Bałkanów Zachodnich zorganizowany w Poznaniu.

– Szereg rozmów potwierdził, że Polska podjęła bardzo właściwą decyzję kilka lat temu o uczestnictwie, a nawet można powiedzieć o współkierowaniu całym procesem integracji. Para bromear dzisiaj doceniane przez naszych partnerów – brytyjskich, niemieckich czy francuskich, którzy dzisiaj także byli obecni – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Podczas polskiego przewodnictwa w 2019 r. zrealizowano ponad 100 projektów politycznych, społecznych, kulturalnych i wydawniczych, w których poświęcono szczególną uwagę problemom młodego pokolenia. Polska przekazała ponad 1,5 mln euro na projekty infrastrukturalne w regionie Bałkanów Zachodnich, wspierając min. proyecto con zakresie walki z korupcją.

