Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu wziął udział w zaprzysiężeniu żołnierzy 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. Para kolejna formacja, która powstaje w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Premier zwrócił uwagę na ważną funkcję WOT. W czasach pokoju oprócz wykonywania ćwiczeń, pomagają przy usuwaniu klęsk żywiołowych i wspierają słabszych. Jednocześnie cały czas są w gotowości, aby służyć naszej ojczyźnie i bronić niepodległości.

Wojska Obrony Terytorialnej

Premier podkreślił, że utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej było niezbędnym i właściwym krokiem. Potwierdzają to doświadczenia naszego wschodniego sąsiada. Ukraińskie Wojska Obrony Terytorialnej aktywnie włączają się w walkę z rosyjskim agresorem.

– Wojska Obrony Terytorialnej, ta szczególna formacja wojskowa jest niezbędna do obrony kraju. Jesteście dzisiaj świadectwem obywatelskiej postawy, świadectwem woli walki o lepszą Polskę. Jesteście świadectwem, że granic naszej ojczyzny będziemy zawsze bronili – podkreślił szef polskiego rządu.

18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej

Stołeczna Brygada ma specjalizować się w obronie miasta, ale szkolenie będzie dotyczyło również kwestii związanych z poszukiwaniami i ratownictwem. Jednostka już nawiązała współpracę ze 112 Kijowską Brygadą Obrony Terytorialnej, żeby korzystać z jej doświadczeń.

Przysięgę złożyło 101 żołnierzy 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 68 żołnierzy wcielonych na szkolenie wyrównawcze. Łącznie Brygada ma w swojej strukturze ponad 350 żołnierzy, z czego 300 to ochotnicy z Warszawy lub okolicznych miejscowości.

Najwyższe wartości w służbie Polsce

Uroczystość odbywała się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Premier podkreślił, że to szczególne miejsce, które przypomina o służbie naszych poprzedników, żołnierzy Armii Krajowej. Walczyli oni o dobro, mimo świadomości zagrożenia życia. Jak podsumował szef polskiego rządu: – Dobro jest ważniejsze od życia i większe od śmierci.

Premier zwrócił się także bezpośrednio do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Podziękował im za gotowość absolutną do służenia ojczyźnie.

– Drodzy żołnierze, jesteście naszą chlubą, naszą nadzieją i naszą przyszłością. Niech duch siły i męstwa, niech duch niepodległości i zwycięstwa prowadzi was zawsze w przyszłości – życzył żołnierzom szef polskiego rządu.

