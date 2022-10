29.10.2022 Liczebne Wojsko Polskie a gwarancja bezpieczeństwa Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Tak jak tu w Suwałkach, tak w 26 innych miejscowościach na terenie całego kraju, ponad 3200 żołnierzy złożyło lub złoży przysięgę wojskową. Trzy czwarte spośród nich zostanie na kursie specjalistycznym. Złożyli przysięgę po 28 dniach szkolenia podstawowego. Ci wszyscy, a więc te trzy czwarte spośród 3200 będzie żołnierzami zawodowymi. Pozostali będą żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, albo będą rezerwistami. Ale wszyscy są przeszkoleni. Wszyscy potrafią posługiwać się bronią i wiedzą, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Wiedzą, co należy zrobić i gdzie należy się stawić, żeby bronić Ojczyzny, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To jest nasz cel zasadniczy i podstawowy. Budowa silnego Wojska Polskiego, tak żeby odstraszyć agresora – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak, podczas przysięgi wojskowej, która odbyła się w 14 Pułku Przeciwpancernym.

29 października 2022 r. w Suwałkach szef MON wziął udział w uroczystej przysiędze żołnierzy zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Słowa roty na placu apelowym 14 Pułku Przeciwpancernego wypowiedziało 51 ochotników, którzy ukończyli szkolenie w ramach zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej, złożyli przysięgę i zostali żołnierzami Wojska Polskiego.

Wicepremier podziękował ochotnikom za ich decyzję o wstąpieniu do Wojska Polskiego, a do Rodzin skierował słowa podziękowania za wychowanie tych młodych ludzi w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej stawili się do wojska z miłości do Ojczyzny, z potrzeby serca. Służą w wojsku, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim rodzinom, znajomym, sąsiadom. Żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej wspólnocie narodowej, za co serdecznie dziękuję. To jest postawa godna największych pochwał

– mówił do żołnierzy wicepremier Mariusz Błaszczak.

Żeby żołnierze Wojska Polskiego mogli pełnić swoją służbę, muszą być wyposażeni w nowoczesną broń. Ja jestem krytykowany za to, że kupuję broń na wyposażenie dla Wojska Polskiego. Słyszałem, że kupowanie tak dużych ilości broni jest oznaką megalomanii. Nie proszę Państwa, to jest realizm. Padały pytania – a po co tyle tej broni kupować? Po to, żeby Polska była bezpieczna. (…) Proszę Państwa spotykamy się w Suwałkach, w 14 Pułku Przeciwpancernym, który przestał istnieć, bo został rozwiązany w 2011 roku. Wtedy przypomnę prezydentem był Bronisław Komorowski i rządziła koalicja PO-PSL. Trzy lata temu odbudowaliśmy ten pułk. Jest 14 Pułk Przeciwpancerny, a dziś właśnie żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli przysięgę

– zaznaczył szef MON.

W całym kraju trwa proces rekrutowania ochotników do służby w Wojsku Polskim. W szczególności dotyczy to dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Od wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny (23 kwietnia 2022r.) złożono ponad 20 tys. wniosków do służby, z czego wydano ponad 14 tys. decyzji o powołaniu. Obecnie w Wojsku Polskim szkoli się w tej formule ponad 7 tys. żołnierzy – to zarówno uczestnicy szkolenia I etapu -podstawowego, jak również II etapu – specjalistycznego. A od momentu uruchomienia programu zostało przeszkolonych i szkoli się już ponad 10 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Trwa właśnie nabór na VI turnus szkolenia. Do końca roku szkolenie w ramach DZSW odbędzie ponad 12 tys. żołnierzy.

Wicepremier M. Błaszczak poinformował, że w przyszłym roku dla ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przygotowano 25 000 miejsc.

Gratuluję decyzji, którą podjęli żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To była piąta edycja, w której przysięgę złożyło lub składa 3200 żołnierzy. Szósta edycja zacznie się w listopadzie. W związku z tym wszyscy Ci, którzy złożyli wnioski do służby mają szansę, żeby zdobyć odpowiednie umiejętności i złożyć później przysięgę, żeby stać się żołnierzami Wojska Polskiego. Już w przyszłym roku kolejna edycja. Przygotowaliśmy 25 000 miejsc dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej

– powiedział.

Mówiąc o modernizacji Wojska Polskiego szef MON poinformował, że na wyposażenie 14 Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach trafią nowoczesne niszczyciele czołgów.

Będziemy rozwijać jednostki wojskowe, takie jak 14 Pułk Przeciwpancerny w Suwałkach. Do pułku trafi nowoczesny sprzęt. To będzie pierwsza jednostka Wojska Polskiego, do której trafi sprzęt w ramach programu Ottokar-Brzoza, a więc niszczyciele czołgów. Umowę ramową już podpisaliśmy, a więc niedługo żołnierze pułku będą testowali właśnie tę broń

– dodał szef MON.

Uroczystą przysięgę w Suwałkach zakończyła defilada pododdziałów.

Ochotnicy, którzy podczas szkolenia uzyskali najlepsze wyniki otrzymali od wicepremiera Mariusza Błaszczaka pamiątkowe ryngrafy.***Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła Ustawa o obronie Ojczyzny. Po odbyciu szkolenia podstawowego ochotnicy składają przysięgę wojskową, stając się żołnierzami w stopniu szeregowego. Następnie można odbyć 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego. Ochotnik podczas służby otrzymuje uposażenie w wysokości 4560 zł (osoby do 26 roku życia zwolnione są z podatku). W trakcie służby może podnieść kwalifikacje zawodowe, np. zrobić prawo jazdy, uzyskać uprawnienia dla operatora maszyn czy spawacza, zrobić patent nurka oraz skoczka spadochronowego. Zyskuje również pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej. Ci, którzy nie zdecydują się po cyklu szkoleniowym kontynuować służby, przechodzą do rezerwy. Mają prawo pierwszeństwa przy zatrudnieniu np. w administracji publicznej.Wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej można złożyć przez portal zostanzolnierzem.pl oraz osobiście w 86 wojskowych centrach rekrutacji (czynne od poniedziałku do piątku, a także w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 14.00). Od maja w godz. 8.00-22.00 działa specjalna infolinia (800 180 110), gdzie codziennie (włącznie z weekendami) można uzyskać szczegółowe informacje na temat służby DZSW i jej warunków.Za proces rekrutacji odpowiada Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Instytucja, która ma swoich przedstawicieli w każdym województwie, skoncentrowane jest na pozyskiwaniu żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. CWCR koordynuje i nadzoruje działalność wojskowych centrów rekrutacji.***14 Pułk Przeciwpancerny jest jednostką podporządkowaną Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Główne zadania, jakie realizują pododdziały pułku w trakcie działań bojowych to wzmocnienie obrony przeciwpancernej pododdziałów ogniowych, niszczenie środków pancernych i opancerzonych przeciwnika.

OSI MIL