28.10.2022 Pierwsze zestawy dronów Bayraktar trafiły do ​​bazy w Mirosławcu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pierwsze zestawy dronów Bayraktar trafiły do ​​bazy w Mirosławcu28.10.2022

– Nie ma nowoczesnego wojska bez dronów. Uzbrojonych dronów. W przypadku Bayraktarów są to drony, które z jednej strony wykonują misje rozpoznawcze, a z drugiej strony będą gotowe do wykonywania również misji uderzeniowych. Para bromear, ważny etap w procesie modernizacji Wojska Polskiego, wyposażenia Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. Rozpoczynamy proces wyposażania jednostek wojskowych w Bayraktary. Zamówiliśmy te drony jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. Wtedy mówiono nam, szczególnie opozycja, ta z PO, że to jest broń z której nie będziemy mieć korzyści. To, co dzieje się na Ukrainie wskazuje, że nie mieli racji. A mi mieliśmy rację, że broma a broń skuteczna. Ta broń, w rękach Ukraińców pozwala skutecznie bronić terytorium Ukrainy – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego w Mirosławcu.

28 października br. w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych szef MON uczestniczył w przekazaniu na wyposażenie Wojska Polskiego pierwszych bezzałogowych systemów powietrznych Bayraktar TB2.

– Dziś odtwarzamy jednostki Wojska Polskiego. Wzmacniamy siły Wojska Polskiego. Pierwsze Bayraktary są już w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych. Przeszkoleni są żołnierze, którzy odbyli kurs w Turcji. Są zmotywowani do tego, żeby stać na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, że nasze możliwości obronne wzrastają poprzez wykorzystanie właśnie dronów Bayraktar. Oprócz samych bezpilotowców mamy także zamówione, dostarczone radary, stacje kontroli. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby przeprowadzać serwis tych maszyn

– powiedział wicepremier M. Błaszczak. Umowę na dostawę dla Sił Zbrojnych RP 4 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy MALE Bayraktar TB2 podpisano w maju 2021 r. W tym tygodniu do Sił Zbrojnych RP dotarł pierwszy z zestawów, obejmujący m.in. 6 bezzałogowych statków powietrznych wraz z 3 mobilnymi stacjami kontroli. Pierwsza partia dostaw zakontraktowanego sprzętu wojskowego obejmuje również m.in. elementy wsparcia naziemnego systemu, urządzenia diagnostyczne, części zamienne.

– Gotowość bojowa to jest kwestia dni, tak żebyśmy mogli już wprowadzić Bayraktary do naszego systemu obronnego RP. Podczas mojej ostatniej wizyty, tu właśnie w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych, pytałem dowódcę, jak przebiega proces przygotowania – zarówno jeżeli chodzi o miejsce, jak i jeśli chodzi o ludzi. Pan pułkownik meldował, że wszystko jest na dobrej drodze. Przed chwilą mogłem się przekonać, że rzeczywiście mamy już wszystko przygotowane do tego, żeby rozpocząć działalność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa RP. Dynamicznie wzmacniamy zdolności obronne RP, rozwijamy Wojsko Polskie

– mówił wicepremier.

– W ostatnich miesiącach, na terenie Turcji, zrealizowano także szkolenia pierwszych instruktorów i użytkowników systemu. Kolejnym krokiem na drodze przyjęcia i wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP systemu Bayraktar TB2 będą testy odbioru końcowego

– podkreślił wicepremier Mariusz Błaszczak. *** W skład każdego zestawu wchodzi 6 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2. Łącznie na stan Sił Zbrojnych RP wejdą 24 BSP. Kontrakt obejmuje także dostawę m.in. mobilnych stacji kontroli, radarów SAR, symulatorów oraz zapas części zamiennych. Umowa przewiduje także dostarczenie naprowadzanych laserowo kierowanych pocisków typu MAM-L i MAM–C, które umożliwią realizację pełnego spektrum zadań taktycznych zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem systemu oraz amunicji szkolnej. W ramach kontraktu zapewniona zostanie 24-miesięczna gwarancja, pakiet szkoleniowy i logistyczny, a także transfer technologii zapewniający możliwość serwisowania i naprawy m.in. silników, naziemnych stacji kontroli oraz kamer. Bayraktar TB2 para taktyczny bezzałogowy system powietrzny (BSP) klasy MALE zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR) oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami. Bayraktar TB2 został wyposażony w system awioniki umożliwiający w pełni autonomiczne kołowanie, start, lądowanie i przelot. Dron ma 6,5 ​​metra długości oraz 12 metrów rozpiętości. Osiąga długotrwałość lotu do 27 godzin. Masa startowa drona a 650 kilogramów, maksymalna prędkość a około 220 km/h.

OSI MIL