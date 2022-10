28.10.2022 Aktualizacja wersji produkcyjnej oraz przedprodukcyjnej (demostración) Aplikacji Podatnika KSeF

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Aktualizacja wersji produkcyjnej oraz przedprodukcyjnej (demo) Aplikacji Podatnika KSeF28.10.2022

27 października 2022 roku udostępniliśmy zaktualizowaną wersję produkcyjną oraz przedprodukcyjną (Demo) Aplikacji Podatnika KSeF.

Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.

Aktualizacja uwzględnia uwagi i sugestie zgłoszone podczas testów.

Aplikacja testowa jest dostępna na podatki.gov.pl.

Aplikacja Podatnika KSeF została zaktualizowana o:

mechanizm walidacji sum kontrolnych NIP,

możliwość generowania e-Faktury i UPO w formacie PDF,

mechanizm ostrzegania przed możliwym wystawieniem e-Faktury z tym samym numerem faktury (duplikatu),

możliwość pobierania paczki faktur z poziomu Listy faktur,

dodanie formularza skróconego dla faktury podstawowej,

dodanie kolumn z datami na Liście tokenów,

możliwość wyszukania sesji po numerze referencyjnym w Historii sesji,

możliwość wyszukania/autouzupełniania pól w sekcji Dirección,

drobniejsze usprawnienia (m.in. zmiana szaty graficznej, dodanie widoku Home AP).

Aplikacji Podatnika KSeF umożliwia:

korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,

zarządzanie uprawnieniami i tokenami,

wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.

Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania

podgląd faktury (anónimo dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),

weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Wszelkie uwagi i sugestie, które pozwolą nam udoskonalić produkt i dostosować go do potrzeb użytkowników, prosimy przesyłać na info.ksef@mf.gov.pl.

Uwaga! Testowe wersje Aplikacji Podatnika KSeF są nadal dostępne.

OSI MIL